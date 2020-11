Sahra Wagenknecht zu den US-Wahlen

Die USA haben gewählt, das Ergebnis steht noch aus. Das Land ist tief gespalten, alle sind wieder einmal überrascht davon, wie viele Wähler Trump anspricht. Wir müssen darüber sprechen, warum Joe Biden für beachtliche Teile der Bevölkerung keine überzeugende Alternative ist. Ausgerechnet Biden, der Kandidat des Establishments, der immer an der Seite der Finanzhaie stand, der Kriegsbefürworter und derer, die Sozialabbau und Steuersenkungen für Reiche vorangetrieben haben. Welche Auswirkungen das Ergebnis für Deutschland und Europa haben wird und welche Unterschiede ich bei den beiden Kandidaten sehe – darüber habe ich bei Sandra Maischberger diskutiert.







