Russlands Innenministerium: Nawalnys Begleiter in Tomsk entziehen sich Besuch des Ermittlers (Sputniknews)

https://sptnkne.ws/EnPe

6.11.2020



Die Personen, die den russischen Bloggers Alexej Nawalny in Tomsk begleitet haben, entziehen sich dem persönlichen Besuch des Ermittlers. Laut der Verkehrsverwaltung des sibirischen Innenministeriums zeugt dies von einer gut geplanten Provokation.

„Im Rahmen der Nachprüfung wurde festgestellt, dass umgehend nach Erhalt der Mitteilung über die Verschlechterung von Nawalnys Zustand die Personen-Gruppe (Wladlen Losj, Maria Pewtschich und Georgi Alburow), die ihn in Tomsk begleitet hatte, organisiert aus dem Hotelzimmer, in dem Nawalny abgestiegen war, drei Wasserplastikflaschen beschlagnahmt hatte“, heißt es in der Mitteilung. Ferner hätten sich Losj und Alburow widersprüchlich zum Schicksal dieser Flaschen geäußert: „Dabei ist nicht klar, ob eine dieser Flaschen in die Bundesrepublik Deutschland ausgeführt wurde, auch mit Rücksicht darauf, dass eine ähnliche Wasserflasche von Pewtschi im Flughafen Tolmatschowo (Nowossibirsk) vor dem Flug nach Omsk gekauft worden ist.“ Im Schreiben steht geschrieben: „Derzeit entziehen sich die erwähnten Personen dem persönlichen Besuch des Ermittlers und Antworten auf für die Ermittlung relevanten Fragen. Ihre Handlungen zeugen von einer gut geplanten Provokation.“

