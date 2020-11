Der russische UN-Botschafter, Wassili Naebensja, hat seinem deutschen Amtskollegen, Christoph Heusgen, Propaganda und einen „Hypnoseversuch“ vorgeworfen, nachdem er beteuert hatte, dass die ganze Welt der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) absolut vertraue.

hier weiterlesen:

https://sptnkne.ws/EnNy

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related