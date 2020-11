Robert Stein von Nuoviso erklärt seinem Publikum beim alljährlichen Regentreff, wer seiner Meinung nach der Kopf der WHO, der Weltgesundheitsbehörde tatsächlich ist. Ein Kommunist aus Äthiopien. Robert Stein verliesst einem von ihm übersetzten Beitrag des rechten Bloggers Paul Joseph Watson und dessen Forderung: Tedros Adhanom Ghebreyesus und seine Helfer sollen sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten.

https://tube.skrep.in/videos/watch/440b2025-7ca5-4a56-ac11-b48d8bb1e582





Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related