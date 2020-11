Virenbekämpfung im Klassenzimmer / DLF-Interview mit Dr. Frank Helleis vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz

Virenbekämpfung im Klassenzimmer

„Die Luft wird im Prinzip über jedem Tisch abgesaugt“

Wissenschaftler haben ein Abluftsystem für Klassenräume entwickelt, das aus günstigen und leicht verfügbaren Bauteilen besteht. Die Konstruktion könne die Anzahl der potenziell virenbelasteten Aerosole um mindestens 90 Prozent reduzieren, sagte Frank Helleis, Mitglied des Forscherteams, im Dlf.

Frank Helleis im Gespräch mit Ralf Krauter

Das System, das aus Materialien aus dem Baumarkt im Wert von etwa 200 Euro konstruiert wurde, funktioniere wie eine Dunstabzugshaube in der Küche, sagte Dr. Frank Helleis vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. „Die Luft wird im Prinzip über jedem Tisch abgesaugt durch eine Abzugshaube. Die Abzugshauben sind alle über kleine Rohre zu einem großen Zentralrohr verbunden, was über einen Ventilator die Luft nach außen transportiert – also im Grunde nur ein ganz simples Abluftsystem, was aber gezielt am Ort die Ausatemluft des Schülers direkt am Schüler sozusagen aufnimmt und damit verhindert, dass diese Abluft in die andere Raumluft eingemischt wird.“

Helleis betrachtet das System als bessere Alternative zu den meist teureren Raumluftreinigern, da letztere lediglich filtern, aber keine Luft austauschen. „Bei uns ist der Austausch der Luft sozusagen ein Nebeneffekt, der sowohl die Viren als auch CO2 reduziert.“

Das Interview in voller Länge:

https://www.deutschlandfunk.de/virenbekaempfung-im-klassenzimmer-die-luft-wird-im-prinzip.676.de.html?dram:article_id=486937

