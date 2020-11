21 kolumbianische Senatoren stellen Antrag auf Aufnahme der kubanischen Henry Reeve Medical Brigade für den Friedensnobelpreis 2021

Eine Gruppe von 21 kolumbianischen Senatoren hat jetzt einen Antrag auf Aufnahme der kubanischen Henry Reeve Medical Brigade in die Nominierungen für den Friedensnobelpreis 2021 gestellt.

Die Petition wurde dem Vorsitzenden des norwegischen Nobelkomitees vorgelegt und hob die weltweiten Erfolge der Medizinischen Brigade seit ihrer Gründung im Jahr 2005 trotz der US-Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Kuba hervor.

In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass 39 Länder die Solidaritätsunterstützung von kubanischen Angehörigen der Gesundheitsberufe erhalten haben, die während der COVID-19-Pandemie über 356.000 Menschen behandelt und über 10.000 Patienten das Leben gerettet haben.

Es wurde von 21 Gesetzgebern unterzeichnet, darunter der Senator des Alternative Democratic Pole (PDA) Ivan Cepeda und der Senator der Alternative Indigenous and Social Movement (Mais) Feliciano Valencia Medina.

Zuvor startete die französische Solidaritätsorganisation Cuba Linda eine Kampagne, um der Henry Reeve Medical Brigade den Friedensnobelpreis 2020 für ihre Bemühungen im Kampf gegen die neuartige Coronavirus-Pandemie zu verleihen.

Die Brigade wurde auch für den Nobelpreis nominiert, nachdem sie 2014-2015 gegen den Ebola-Ausbruch in Afrika vorgegangen war.

Fidel Castro finanzierte die Brigade, nachdem die US-Regierung die Hilfe von 1.586 kubanischen Ärzten verweigert hatte, um nach dem Hurrikan Katrina Hilfe zu leisten.

Die Brigade ist nach Henry Reeve benannt, einem in den USA geborenen Soldaten, der während des Unabhängigkeitskrieges Kubas im 19. Jahrhundert gegen die spanische Armee kämpfte.

Seit ihrer Gründung ist das medizinische Personal der Brigade, die sich inzwischen aus 7.400 freiwilligen Gesundheitshelfern zusammensetzt, an vorderster Front in der Katastrophenhilfe tätig. Vor COVID-19 hatte sie mehr als 3,5 Millionen Menschen in 21 Ländern behandelt, die von den schlimmsten Naturkatastrophen und Epidemien der Welt heimgesucht wurden. Schätzungsweise 80.000 Menschenleben konnten als direkte Folge der medizinischen Notfallbehandlungen der Brigade an vorderster Front gerettet werden.

Die Henry-Reeve-Brigade ist nur ein Teil des kubanischen Gesundheitssystems, das vom kubanischen Gesundheitsministerium koordiniert wird, das mehr Gesundheitsfachkräfte ins Ausland entsandt hat als die gesamte Weltgesundheitsorganisation.

Jetzt, da die Welt unter einer verheerenden Pandemie leidet, arbeitet die Brigade weltweit, um zu versuchen, die Ausbreitung zu stoppen und die Kranken zu versorgen. Die Welt war so bewegt, als sie sah, wie die Kubaner in den am stärksten infizierten Teil Italiens, die Lombardei, gingen, um zu helfen, Leben zu retten. Am 1. Mai kämpften über 1.450 kubanische Mediziner in 22 Ländern gegen COVID-19: Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, Kap Verde, Dominica, Grenada, Haiti, Honduras, Italien, Jamaika, Mexiko, Nicaragua, Katar, St. Lucia, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Surinam, Togo und Venezuela.

Quelle:

https://www.telesurenglish.net/news/Colombias-Senators-Endorse-Nobel-Peace-Prize-for-Cuban-Doctors-20201104-0006.html



