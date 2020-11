Interessante Analyse zu den Hintergründen von AFD und anderen rechte Bewegungen.



Zur Querdenken-Demo am 1. August – die Zahl von 18.000 Teilnehmern hat Andreas Kemper angeblich selbst gezählt – anhand eines Videos mit dem gesamten Demoablaufs. Sehr fragwürdig.

https://andreaskemper.org

