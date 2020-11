Zahl der chinesischen Milliardäre nimmt rasant zu; laut Angaben des Wirtschaftsmagazins Caixin stieg sie von Juli 2019 bis Juli 2020 – ohne Hongkong – auf 415. Das ist Caixin zufolge gut ein stolzes Viertel sämtlicher Milliardäre weltweit, und das mit rasch steigender Tendenz.

Quelle:

https://www.jungewelt.de/artikel/389415.zk-der-kp-chinas-inneren-kreislauf-st%C3%A4rken.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related