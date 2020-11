„Ich glaube an Putin“. Maradona ist zuversichtlich, dass Russland bald den neuen Covid-19-Impfstoff bereitstellen wird

Foto: 2017

Die Fußballlegende Diego Maradona sagt, die anhaltende Covid-19-Pandemie sei „nicht länger erträglich“. Maradona ist aber gleichzeitig zuversichtlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin erfolgreich einen Impfstoff gegen das Virus bereitstellen kann, von dem Millionen Menschen betroffen sind.



Maradona äußerte sich, nachdem er in eine Phase der Selbstisolation gezwungen worden war, nachdem einer seiner Leibwächter positiv auf die potenzielle Krankheit getestet worden war, und sagte, die Viruszahl sei in ganz Lateinamerika hoch gewesen. „Ich habe so etwas noch nie gesehen und Lateinamerika ist viel schlimmer betroffen“, sagte Maradona über das Virus.



„Ich wünschte, alles wäre bald vorbei. So viele Menschen sind betroffen, viele waren arbeitslos und wissen nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollen.“



Maradona sagte, er habe volles Vertrauen in Russland – und insbesondere in Putin -, um einen sicheren und effektiven Impfstoff bereitzustellen.



„Ich glaube an Putin“, fügte Maradona hinzu. „Ich bin überzeugt, dass er bald einen Impfstoff bekommen wird, weil die Pandemie nicht länger erträglich ist.“



Anfang dieses Monats stellte Kirill Dmitriev, CEO des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), fest, dass die Agentur vor klinischen Studien Gespräche mit Argentinien und Peru über die Lieferung des Sputnik V-Impfstoffs geführt habe Start im Dezember. Ähnliche Vereinbarungen wurden auch mit Brasilien und Mexiko getroffen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related