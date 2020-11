Solidarität mit Lateinamerika / Frente Unido América Latina – Kundgebung Samstag, 31. Oktober am Brandenburger Tor

http://haendewegvonvenezuela.net



Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika

Seit Anfang 2019 an jedem Samstag mit Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland, USA u.a. Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!



VIDEOS:

31.10.20 / Dr. Nancy Larenas, CP Chile / Frente Unido América Latina Berlin

https://open.tube/videos/watch/28993592-ad1c-42a1-aead-8f407d4af0b2

31.10.20 / Frank für Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://tube.skrep.in/videos/watch/6ec89789-bc10-44f4-af8e-5bd1274417c1

Castellano: 31.10. 2020 Mauro, KP Peru – #FrenteUnidoAméricaLatina #Berlin #HaendeWegVonVenezuela

https://tube.skrep.in/videos/watch/5559b9eb-7b44-4c0d-9be7-855b0b035496

DEUTSCH: 31.10. 2020 Mauro, KP Peru – Frente Unido América Latina #HaendeWegVonVenezuela

https://open.tube/videos/watch/6097923b-7f48-4845-a269-5f236faaa0e3

31.Oktober 2020 Frente Unido América Latina Berlin / Renate, Irland-Gruppe #HaendewegvonVenezuela

https://open.tube/videos/watch/deee952a-3212-40fc-b716-d30a7111b5e9

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

Bei Facebook:

https://bit.ly/3oOvfyw

https://bit.ly/2HVASdf

