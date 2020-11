Die Regierung verschärft die Empfehlungen, setzt aber weiter auf Vernunft und Solidarität anstatt auf Verbote

Panikmache und Aktivismus konnte der schwedischen Gesundheitsbehörde bisher keiner vorwerfen. Seit sich die Krankenhäuser wieder mit Covid-Patienten füllen, sind deren Ermahnungen aber dringlicher geworden.

weiterlesen hier:

https://heise.de/-4944159

Vergleichswert:

Schweden 5,938 Tote bei 10 Millionen Einwohnern

Deutschland ca 10.000 Tote bei 80 Millionen Einwohnern

