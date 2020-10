Faktencheck China: Corona.Krise.Klima. Die Entwicklung im 3. Quartal 2020 (isw-muenchen.de)

Während in Europa zu Beginn der Herbstferien über Reisewarnungen, Risikogebiete und Beherbergungsverbote diskutiert wurde, machten sich in China in der ersten Oktoberwoche, der sogenannten Golden Week (in die auch der Nationalfeiertag am 1. Oktober anlässlich der Gründung der Volksrepublik fällt) 640 Millionen Chinesen quer durch das Riesenland auf den Weg, um ihre Verwandten zu besuchen oder Urlaub in den Ferienregionen zu machen. Reisebeschränkungen gab es keine, warum auch: „Seit Monaten gibt es kaum noch Neuinfektionen“ und wenn, dann liegen sie im unteren zweistelligen Bereich.

weiterlesen hier:

https://www.isw-muenchen.de/2020/10/faktencheck-china-corona-krise-klima-die-entwicklung-im-3-quartal-2020/

