Erklärung der Internationalen Vereinigung Demokratischer Anwälte zur Lage in Venezuela

Am 23. Januar 2019 erklärte sich Juan Gerardo Guaidó, Abgeordneter der venezolanischen Nationalversammlung (seit 2016 verachtet), im Rahmen einer öffentlichen Demonstration zum „Interimspräsidenten“ der Bolivarischen Republik Venezuela. Dies geschah ohne an Präsidentschaftswahlen teilgenommen zu haben und damit ohne eine Rechtsgrundlage.



Dies war ein antidemokratischer Akt, der gegen die grundlegendsten Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verstößt, gegen die venezolanische Verfassung verstößt und grundsätzlich gegen die souveräne Entscheidung des venezolanischen Volkes, das am 20. Mai 2018 seinen Willen bei den Wahlen zum Ausdruck gebracht hat. In einem transparenten und wettbewerbsorientierten Wahlprozess hatten 9.389.056 Menschen ihr Wahlrecht demokratisch ausgeübt, und Präsident Nicolás Maduro Moros gewann mit großem Abstand und erreichte 6.248.864 gültige Stimmen, was 67% der Stimmberechtigten entspricht, die damit für Nicolás Maduro stimmten.

Eine von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführte Gruppe von Staaten erkannte Juan Guaidó willkürlich und illegal als „Interimspräsident“ an und akzeptierte die irrationale Bezeichnung mutmaßlicher Botschafter und Diplomaten in diesen Staaten.



Dies geschah unter offener Verletzung des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen und der internationalen Verträge, die diese Angelegenheiten regeln. Am ernsthaftesten war jedoch, dass eine Gruppe von Staaten, die offen und öffentlich gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstießen, die von Präsident Nicolas Maduro gesetzlich als Botschafter und Konsule ernannten Beamten aus dem diplomatischen Hauptquartier der Bolivarischen Republik Venezuela im Ausland vertrieb.

Seit Januar 2019 hat Herr Guaidó öffentlich Bekundungen gemacht und Mitteilungen an die US-Regierung gerichtet. Er forderte nicht nur eine „humanitäre Intervention“ im seinem Land, sondern auch eine militärische Intervention, um den von der Mehrheit der Venezolaner verfassungsmäßig gewählten Präsidenten zu stürzen.

Im Rahmen dieser Ereignisse wurde am Dienstag, dem 30. April 2019, in der Bolivarischen Republik Venezuela ein Putschversuch gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro Moros durchgeführt.

An diesem Tag meldete sich Herr Guaidó zusammen mit Herrn Leopoldo López und Herrn Edgar Zambrano, ebenfalls Mitglied der Nationalversammlung, öffentlich in den Medien und sozialen Netzwerken und leitete eine Gruppe bewaffneter Soldaten, die den Rücktritt des Präsidenten Nicolás Maduro Moros forderten und die Einsetzung von Juan Guaidó als den Präsidenten Venezuelas.



Sie forderten auch die venezolanische Gesellschaft auf, mitzumachen, um ihre Aktionen zu unterstützen. Alle diese Ereignisse ereigneten sich in einem Gebiet neben einer Militärbasis in der Hauptstadt Caracas und wurden über private und öffentliche Medienagenturen innerhalb und außerhalb Venezuelas übertragen.

Eine Tatsache von großer Relevanz ist, dass dieser Putschversuch in Venezuela sofort von hohen Regierungsbeamten der Vereinigten Staaten von Amerika über Mainstream-Medien und soziale Netzwerke unterstützt wurde. Dies kommt zu den anhaltenden militärischen Bedrohungen durch US-Beamte seit dem 18. März 2015 hinzu, als Präsident Barack Obama die Exekutivverordnung erließ, in der Venezuela als „ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA“ deklariert wurde.

Glücklicherweise lehnte die große Mehrheit der bolivarischen Streitkräfte und des venezolanischen Volkes den Staatsstreich ab und weigerte sich, an den Aufrufen von Juan Guaidó, Edgar Zambrano und Leopoldo López teilzunehmen. Der Tag gipfelte in einer gezielten öffentlichen Demonstration in einem kleinen Gebiet der Stadt Caracas mit gezielten gewalttätigen Ereignissen. Bei dem Putschversuch starben jedoch fünf Menschen, darunter zwei Teenager, die an den Ereignissen teilnahmen, und zwei Soldaten, die an der Eindämmung der politischen Gewalt beteiligt waren.

Die militärischen Drohungen der USA gegen Venezuela haben nicht aufgehört. Vor kurzem berichtete Juan Guaidó, dass sein Vertreter und mutmaßlicher Botschafter in den USA, Herr Carlos Vecchio, bestätigt hat, dass er im Mai ein Treffen mit dem Leiter des Südkommandos der US-Militärs abhalten wird, um Fragen der Zusammenarbeit und des US-Militärs zu erörtern über eine Intervention, um den Sturz von Präsident Nicolas Maduro gewaltsam durchzusetzen und zu versuchen, das zu erreichen, was der versuchte und gescheiterte Militärputsch nicht erreichen konnte.

Angesichts dieser Tatsachen stellt die Internationale Vereinigung demokratischer Anwälte folgendes fest:

Sie bringt ihre tiefste Ablehnung des Putschversuchs vom 30. April zum Ausdruck, sowie jeden anderen Versuch, die Regierung von Präsident Nicolás Maduro Moros, der für die Verfassungsperiode von 2019 bis 2025 rechtmäßig und legal gewählt wurde, und zwar als einen sehr schwerwiegenden Verstoß gegen die Demokratie und die Menschenrechte. Sie fordert, dass die für diese Handlungen Verantwortlichen durch die politischen, zivilen, disziplinarischen und strafrechtlichen Mechanismen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Juan Guaidó nicht als „Interimspräsidenten“ anzuerkennen. Er wurde vom venezolanischen Volk nicht gewählt, um dieses Amt zu übernehmen, und es gibt auch keine Rechtsgrundlage, die seine „Selbsterklärung“ und seine „Selbstinvestition“ zur Ausübung dieses Amtes rechtfertigt. Darüber hinaus fordert die IADL nachdrücklich, dass die von ihm benannten Personen nicht als diplomatische Vertreter anerkannt werden sollten, und stellt fest, dass eine solche Anerkennung gegen das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge verstößt. Sie fordert die sofortige Einstellung von Gewalttaten und Verstößen gegen das Völkerrecht durch diejenigen Staaten, die sich das diplomatische Eigentum der Bolivarischen Republik Venezuela, einschließlich Botschaften und Konsulate, willkürlich und illegal angeeignet haben. Sie fordert die US-Regierung ausdrücklich auf, ihre Androhung von Gewaltanwendung einzustellen, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den anhaltenden Verstößen gegen das Völkerrecht seitens der USA und insbesondere gegen die Grundnormen des friedlichen Zusammenlebens zwischen Staaten ein Ende zu setzen. Diese kriegerische Haltung gefährdet den Frieden nicht nur Venezuelas, sondern der gesamten Region. Sie. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, das Recht des venezolanischen Volkes auf Selbstbestimmung und den Grundsatz der Nichteinmischung in seine inneren Angelegenheiten zu respektieren und insbesondere die militärischen Bedrohungen gegen sie und die Anwendung einseitiger Zwangsmaßnahmen einzustellen. Sie fordert die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika auf, alle einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen die Bolivarische Republik Venezuela, insbesondere die unmoralische, ungerechte und illegale wirtschaftliche, finanzielle und kommerzielle Blockade, die Leiden verursacht hat und eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung darstellt, unverzüglich aufzuheben. Diese Sanktionspolitik hat schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben, die Gesundheit und die Ernährungssicherheit der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen Venezuelas.

Unterzeichnet von:

Internationale Vereinigung demokratischer Anwälte (IADL)

Amerikanische Vereinigung der Juristen (AAJ)

Konföderation der Anwälte Asiens und des Pazifiks (COLAP)

Giuristi Democratici – Italien (GD)

Demokratische Anwaltsvereinigung Pakistan

Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD)

Nationale Vereinigung demokratischer Anwälte – Südafrika (NADEL)

Droit Solidarité – Frankreich

Union Nacional de Juristas de Cuba (UNJC)

Asociación Venezolana de Juristas

