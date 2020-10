Truppen raus aus Deutschland und rein in den Kaninchenbau. – By David Swanson

https://davidswanson.org/troops-out-of-germany-and-down-a-rabbit-hole/

Ich habe diese Albtraum-Fantasie in der Financial Times gelesen :

„Natürlich hätte eine zweite Amtszeit für Herrn Trump ganz andere Auswirkungen auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen als eine Präsidentschaft von Joe Biden. Es ist denkbar, dass ein siegreicher Trump alles daran setzt, die US-Kriege in Afghanistan und im Nahen Osten zu beenden und US-amerikanische Truppen aus Europa abzuziehen. Er könnte sogar hoffen, Russland gegen China zu verbünden. Es wäre mit ziemlicher Sicherheit das Ende der Nato. “

Natürlich ist praktisch alles „denkbar“, obwohl nur wenige Dinge „fast sicher“ sind – vielleicht am wenigsten das Ende der NATO. Aber Trump hat vier Jahre damit verbracht, Rekordausgaben für das Militär, Rekordtötungen von Drohnen, Eskalation zahlreicher Kriege, Bau größerer Stützpunkte, Bau großer Atomwaffen, beispiellose Abschaffung von Abrüstungsverträgen, erhöhte Feindseligkeit gegenüber Russland, mehr Waffen in Europa, mehr Waffen an der russischen Grenze zu schaffen , größere Kriegsproben in Europa als seit Jahrzehnten, Rekordwaffenhandel rund um den Globus, höhere Militärausgaben und Investitionen der Mitglieder in die NATO und natürlich kein Ende des Krieges gegen Afghanistan, den Trump vor vier Jahren zu Ende versprochen hatte. oder zu irgendeinem anderen Krieg.

Der einzige Kandidat für den US-Präsidenten, der mich anspricht, ist entweder der Sozialist, den Trump und Pence manchmal als Joe Biden bezeichnen, oder der Pazifist, den die Medien manchmal als Trump ausgeben. Nun, nicht gerade pazifistisch. Die Medien sind der Ansicht, dass Trump Truppen aus Deutschland abziehen will, um Deutschland gegenüber feindlich eingestellt zu sein – was eigentlich auch Trumps Ansicht zu sein scheint. Ebenso wäre die Beendigung eines Krieges gegen Afghanistan im Wesentlichen ein Angriff auf Afghanistan, und die Schaffung besserer Beziehungen zu Russland wäre ein verräterischer Wahnsinn, während die Beendigung eines nicht zu rechtfertigenden kriegstreibenden Bündnisses namens NATO bedeuten würde, zahlreiche Freunde in die Zähne zu treten – was uns natürlich gefährden würde alle.

Gute Liberale können sich anscheinend darauf verlassen, dass der gesunde und vernünftige Joe Biden den Kalten Krieg mit Russland eskalieren, weiterhin Afghanen töten, jeden Kriegsprofiteur in Sichtweite finanzieren und niemals eine Truppe von irgendwoher abziehen wird.

In Wirklichkeit versprechen beide Kandidaten natürlich, den Krieg gegen Afghanistan zu beenden, aber nach 19 Jahren tritt diese Art von Gesprächen wie „God Bless America“ ​​und „Mein Gegner ist ein lügnerisches Schwein“ in den Hintergrund. Die Entscheidung, einem dieser potenziellen Kaiser zu glauben, dass er den Krieg gegen Afghanistan beenden will, ist gewagter als die Entscheidung, den anderen zu ignorieren.

Aber das Fehlen eines Friedenskandidaten oder einer Friedenspartei, verbunden mit Trumps Tendenz, immer nur aus wahnsinnig falschen Gründen die richtigen Dinge zu tun, und dem virtuellen Ausschluss aller Friedensgespräche aus dem politischen Diskurs, bedeutet, dass Truppen abziehen und Kriegsbündnisse abbauen und selbst das Ende von Kriegen kann als schändliche böse Tat behandelt werden, während alles, was den Massenmord erleichtert, ein guter Humanitarismus ist.

Ab Juli wollte Trump angeblich 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen (6.400, um in die USA zurückzukehren, und 5.400, um in andere Länder zu besetzen), 24.000 blieben in Deutschland, weil 75 Jahre einfach zu schnell wären sie alle zurückzuziehen. Aber die Demokraten im Kongress sprangen auf die Füße, wie sie es in Korea getan hatten, und untersagten den Rückzug einer glorreichen Truppe aus einem dankbar besetzten Lehen – oder erlegten vielmehr Beschränkungen auf, um einen Rückzug bis zum möglichen Ende des Trump-Regimes zu verlangsamen.

In der Zwischenzeit begann das US-Militär darüber zu sprechen , Truppen nach Osteuropa zu bringen, so nah wie möglich an Russland, anstatt sie in die USA nach Hause zu bringen. Man könnte meinen, das würde die Demokraten besänftigen, aber nein, sie wollen und insbesondere Biden, dass jede letzte Truppe in Deutschland bleibt, was angeblich der beste Ort ist, um das Töten von Russen zu üben, auch wenn es nicht der nächstgelegene Ort zu Russland ist.

Die liberale, humanitäre und freundschaftsfördernde Position besteht also darin, die heiligen Truppen in Deutschland und auf jedem anderen Teil der Welt, den sie besetzen, zu halten. Es sei denn natürlich, wir sollten uns entschließen, vor dem Kaninchenbau aufzuwachen und zum Tee ins Haus zu rennen.









