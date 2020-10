Offener Brief aus Berlin: Schluss mit der Dämonisierung Russlands im Fall Nawalny!

Schluss mit der westlichen Einmischungspolitik!

Frieden mit Russland!

Wir unterstützen linke Politiker*innen,

die diese Dämonisierung Russlands zurückweisen.

Offener Brief:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/russlandbrief

