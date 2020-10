Ein schwieriger Bündnispartner (I) german-foreign-policy.com

Für die Zeit nach der US-Präsidentenwahl fordert Außenminister Heiko Maas einen „Neuanfang in der transatlantischen Partnerschaft“. Dabei dürfe „Partnerschaft … nicht blinde Gefolgschaft“ bedeuten, erklärt Maas: Es gelte, „unterschiedliche“ Perspektiven „Europas“ und der USA anzuerkennen und sich künftig außenpolitisch „besser abzustimmen“. Nach Optionen für einen transatlantischen Interessenabgleich suchen bereits seit Monaten mehrere einflussreiche Außenpolitik-Think Tanks auf beiden Seiten des Atlantik. Ziel ist es, einerseits die heftigen Auseinandersetzungen der vergangenen vier Jahre zu überwinden, andererseits angesichts der eskalierenden Krisen und Konflikte „enger zusammenzurücken“, wie Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik Brücke, erklärt. Dabei liege, heißt es bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), einer der Gründe dafür, dass die Vereinigten Staaten auch mit einem etwaigen Präsidenten Joe Biden „ein schwieriger Bündnispartner“ bleiben würden, in der wachsenden Ungleichheit und der massiven Polarisierung in den USA.

