27.10.2020

»Die Pandemie ist eher eine Ausrede«

Coronakrise in Spanien: Ärzte streiken gegen schlechte Arbeitsbedingungen und sehen Regierung in der Pflicht. Ein Gespräch mit María José Campillo

Interview: Carmela Negrete

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/389164.gesundheitssystem-in-spanien-die-pandemie-ist-eher-eine-ausrede.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related