Moskaus Vorgehen sei „eine Politik mit militärischen Mitteln“ „ohne UN-Mandat“. Das lehnt Hennig-Wellsow, Kandidatin für den Bundesvorsitz für DIE LINKE ab.

Sie forderte zudem, Moskau müsse, den Giftanschlag auf Nawalny untersuchen. „Russland muss für Aufklärung sorgen.“ Aus ihrer Sicht sei hier bisher zu wenig geschehen. Vor ihr hatten führende Vertreter der Linken Putin noch vor jedem Verdacht in Bezug auf das Attentat in Schutz genommen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related