Noam Chomsky: OPCW cover-up of Syria probe is ’shocking‘ – Organisation für das Verbot chemischer Waffen vertuscht Bericht eigener Experten über Syrien

Noam Chomsky: Nun, was passiert ist, weckt sicherlich sehr schwere Verdächtigungen. Die OPCW veröffentlichte einen Bericht, in dem Syrien für einen chemischen Angriff verantwortlich gemacht wurde. Reporter wie Robert Fisk und andere fanden es damals ziemlich zwielichtig, wussten es aber nichts genaues.

Dann kam die Bombe. Einige ihrer führenden Ermittler – die besten – kamen heraus und sagten, dass ihre eigenen Analysen die OPCW-Berichte untergraben und dass sie zum Schweigen gebracht würden. Okay, das stellt die Frage. Dann folgt eine lange Reihe von Bemühungen, sie auf das zu bringen, was Sie gerade beschrieben haben.

Die USA und ihre Verbündeten wollen, dass die Beweise einiger der besten Inspektoren verboten werden. Wir werden nicht darüber diskutieren, wir werden nicht sehen, ob sie richtig oder falsch sind, wir werden es einfach verbieten.

Nun, es sagt einer vernünftigen Person etwas: Sie wollen sicherstellen, dass es nicht diskutiert wird, was bedeutet, dass sie kein Vertrauen in ihre eigenen Schlussfolgerungen haben, was bedeutet, dass die US-Bombardierung Syriens unter falscher Präsenz durchgeführt wurde. Okay, das muss vertuscht werden.

Ob ihr Bericht korrekt ist oder nicht, darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Wir wissen jedoch, dass die USA und ihre Verbündeten nicht wollen, dass darüber diskutiert wird. Sie wollen nicht, dass die von einigen ihrer Top-Inspektoren entdeckten Beweise geprüft werden. Und die OPCW kapituliert davor, was ziemlich schockierend ist, weil ihnen in anderen Dingen vertraut wurde. Wenn sie darüber kapitulieren wollen, warum sollten sie dann auf etwas anderes vertrauen?

Und noch mehr Machtspiele. [Mike] Pompeo hat es zu neuen Höhen geführt mit dem, was er uns gerade im Sicherheitsrat gebotent hat. Aber es ist nicht neu – Sie haben Recht, es geht weit zurück in die US-Politik.

