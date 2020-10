Russland und die EU: “Business as Usual” is vorbei

In seinem Artikel „Russia and the EU: “Business as Usual” Is Over“, zitiert Pepe Escobar Sergej Lawrow u.a.:

„Wenn die Europäische Union wie ein Vorgesetzter spricht, dann fragen wir uns: Können wir mit Europa irgendwelche Geschäfte machen?“

„Die für Außenpolitik im Westen verantwortlichen Personen verstehen nicht die Notwendigkeit des gegenseitigen Respekts im Dialog. Also werden wir wohl für einige Zeit aufhören müssen, mit ihnen zu reden“.

„Wir sollten aufhören, uns an den europäischen Partnern zu orientieren und uns um deren Meinung kümmern.“

Escobar zitiert den Militäranalytiker Andrej Martyanow: „Jede professionelle Diskussion zwischen Lawrow und einer ehemaligen Epidemiologin wie von der Leyen, oder mit Deutschlands Außenminister Maas, einem Rechtsanwalt und Parteiwurm der deutschen Politik, ist Zeitverschwendung. Westliche „Eliten“ und „Intellektuelle“ befinden sich einfach auf einem anderen, viel niedrigeren Niveau als Lawrow. Man verhandelt nicht mit Affen, man behandelt sie nett, man achtet darauf, dass sie nicht misshandelt werden, aber man verhandelt nicht mit ihnen, genauso wie man nicht mit Kleinkindern verhandelt. Sie wollen ihren Nawalny als ihr Spielzeug haben –sollen sie ihn doch haben. Ich appelliere an Russland, die Wirtschaftstätigkeit mit der EU für lange Zeit einzustellen. Sie kaufen Russlands Kohlenwasserstoffe und Hightech, gut. Abgesehen davon, sollte jede andere Aktivität drastisch reduziert werden. Die Notwendigkeit des Eisernen Vorhangs darf nicht mehr angezweifelt werden“.



Russia and the EU: “Business as Usual” Is Over

Pepe Escobar • October 21, 2020

Sergey Lavrov, Russia’s Foreign Minister, is the world’s foremost diplomat. The son of an Armenian father and a Russian mother, he’s just on another level altogether. Here, once again, we may be able to see why.

hier zum Artikel:

https://www.unz.com/pescobar/russia-and-the-eu-business-as-usual-is-over/

