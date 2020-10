Am Samstag, den 24.10. finden im Rahmen der antiimperialistischen Woche: Festival der Solidarität / Demo für Chile

LINK:

Die Gruppe Chile despertó/Chile ist aufgewacht lädt zu einer Demo um 13:00 Uhr am Baseler Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs ein, von dort aus bewegt sich sie bis 14:00 Uhr zum Paulsplatz.

Wir möchten ein Zeichen der Solidarität in unsere Heimat schicken einen Tag bevor wir darüber entscheiden, ob wir die Pinochet-Verfassung auf den Müllhaufen der Geschichte verbannen. Die politische Situation mit der Unterdrückung der Mapuche, dem andauernden Kampf der kleinen Leute gegen den Neoliberalismus und die noch immer währende Polizeigewalt machen diese Demonstration bitter nötig.

Um 14:00 Uhr schließen wir uns am Paulsplatz dem Festival der Solidarität an. Mehr als ein Dutzend Gruppen aus mehr als Acht Ländern haben sich zusammengefunden, um internationale Solidarität an diesem Tag praktisch zu machen. Mit einer Bühme mit Musik, Reden, Infoständen, Pavillons und Essen möchten wir über die Kämpfe in unserer Heimat informieren und unsere gemeinsamen Herausforderungen den weltweit agierenden Imperialismus und Neoliberalismus in den Vordergrund stellen.Schaut vorbei und unterstützt uns!

Hola a todos, el sábado se termina la semana internacional antiimperialista y por esa razón se realizan diferentes actividades en Frankfurt a las cuales los quiero invitar. El grupo de Chile despertó Frankfurt invita a una protesta a las una en el Baselerplatz cerca del Hauptbahnhof. A las dos llegamos al Paulsplatz en el centro de Frankfurt.

Queremos mandar una señal de solidaridad a nuestra patria un día antes que nosotros vamos a derrumbar la constitución de Pinochet. La situación en Chile hace necesaria este manifestación. Los mapuches siguen siendo reprimidos, la situación de vida de la gente humilde todavía no ha mejorado y la policía sigue matando y violando. A las dos nos sumamos para celebrar la fiesta de solidaridad internacional. Más de una docena de grupos de más de ocho países llaman ese día a practicar la solidaridad internacional. Con música, un escenario, cabinas de información, discursos y comida queremos informar que lo que pasa en nuestros países y queremos sumar nuestras fuerzas contra los enemigos que tienen en común nuestros movimientos, el imperialismo mundial y el capitalismo neoliberal. Free Assange Frankfurt am MainFree Palestine FFMCuba Sí HessenDIDF FrankfurtStudis gegen rechte HetzeStopchilddetentionPodemos Círculo Frankfurt ….

