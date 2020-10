Dr. Motte & Rave The Planet: Unser Ziel ist der Weltfrieden!

Rave The Planet steht für die Liebe zur elektronischen Tanzmusik und den Spaß am Leben, gleichzeitig aber auch für Völkerverständigung, Vielfalt, Offenheit und Respekt und will auch eine Plattform für Individualität, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung sein.

Wir träumen von einer glücklichen und musischen Gesellschaft und wünschen uns einen offiziellen Feiertag für unsere elektronische Tanzmusikkultur. Unter ihrem großen, bunten Schirm möchten wir alle Menschen dieser Welt zusammenbringen. Unser Ziel ist der Weltfrieden.

https://www.ravetheplanet.com





