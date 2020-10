Coronakrise: Aktuelle Einschätzung

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Dies hängt wahrscheinlich nicht zuletzt auch mit der kälteren Jahreszeit zusammen. Dazu kommen allerdings regional sehr starke Diskrepanzen, die schwer erklärbar sind.

Wir stehen auf dem Standpunkt, dass Masken, Abstands und Hygieneregeln wichtige Massnahmen darstellen können. Nur sollte diese Massnahmen besser kommuniziert werden. Weitere Lockdowns, Schliessungen und Ausgangssperren sehen wir ausserordentlich kritisch und dies wird inzwischen auch seitens der Weltgesundheitsbehörde (WHO) so eingeschätzt.

In vielen westlichen Staaten wird die Corona-Krise zweifelsohne ausgenutzt, um Demonstrationen gegen die Regierungen auszuhebeln und fortschrittliche Bewegungen zu paralysieren. Dies gilt vor allem in von rechten Regierungen kontrollierten Ländern Lateinamerikas.

Dass es in Deutschland, in Europa und anderen Ländern inzwischen ebenfalls viele Stimmen gibt, die vor einem massiven Abbau von Grund- und Freiheitsrechten warnen ist wichtig. Soziale und wirtschaftliche Konsequenzen der Lockdowns, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Verarmung müssen ebenso wie die Verharmlosung von Covid-19 kritisiert werden.

Vor allem Linke fordern, dass vorrangig Vermögende und vor allem die Superreichen für die Krise bezahlen müssen. Stattdessen nimmt deren Reichtum immer weiter zu. Vorrangig muss die Forderung lauten, die Steuern für große Vermögen massiv zu erhöhen. Das Gesundheitswesen muss finanziell und personell massiv gestärkt werden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Initiative werhatdergibt.org. Inzwischen gibt es sogar eine Eigeninitiative von Vermögenden, die diese Standpunkte unterstützt.

Auf keinen Fall sollte man sich unserer Meinung nach Protesten anschliessen, die ziemlich offen erkennbar China, alle Linken und die Kommunisten immer in ein schlechtes Licht stellen. Die Proteste insbesondere von Querdenken sind durchsetzt mit diesen Meinungen und auch die AFD mischt kräftig bei diesen Protesten mit. „Alternative“ Medien unterstützen diese Stimmen. Zudem wird hier das Risiko von Covid-19 zumeist massiv verharmlost.



Eine Verharmlosung der Covid-19 Erkrankung ist falsch. Es handelt sich unserer Einschätzung nach um eine relativ gefährliche Erkrankung, deren Gefahr allerdings immer auch immer in Relation zu anderen Gesundheitsgefahren setzen muss. Jede Art von Panikmache sollte unterlassen werden und die Lage sollte transparent dargestellt werden.



Wir unterstützen ausdrücklich die Bemühungen von China, Russland, Kuba, die im Rahmen dieser Krise allergrößte Anstrengungen unternommen haben. Deshalb haben wir auch die Initiative „Nobelpreis für Kuba“ unterstützt. Darüberhinaus haben Russland und China umfassende internationale Hilfe geleistet. Die inzwischen sowohl von Russland und China zur Verfügung gestellten Impfstoffe sind grundsätzlich zu begrüßen, zumal diese kostengünstig und international angeboten werden.

Dagegen ist ein gesundes Mass an Misstrauen gegenüber von westlichen Pharma-Konzernen entwickelten Impfstoffen und Medikamenten durchaus angebracht. Erfahrungen haben gezeigt, dass hier u.a. Profitinteressen im Vordergrund stehen. Gleichzeitig möchten wir dem medizinischen Pflegepersonal ausdrücklich für ihren Einsatz danken und dem Misstrauen ihnen gegenüber hiermit unsere Solidarität zum Ausdruck bringen.

Im folgenden wichtige aktuelle Zahlen einiger Länder:

Russland (145 Millionen Einwohner) +283 Tote (24 Std) 2,300 Intensivpatienten

Iran (81 Millionen Einwohner) +335 Tote (24 Std) 4,933 Intensivpatienten LINK

Niederlande (17 Millionen Einwohner) +46 Tote (24 Std) 483 Intensivpatienten

Frankreich (66 Millionen Einwohner) +162 Tote (24 Std) 2,319 Intensivpatienten

Italien (60 Millionen Einwohner) +136 Tote (24 Std) 992 Intensivpatienten

Spanien (47 Millionen Einwohner) +155 Tote (24 Std) 1,966 Intensivpatienten

Deutschland (80 Millionen Einwohner) +45 Tote (24 Std) 1,030 Intensivpatienten

Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/

weitere Infos:

https://cooptv.wordpress.com/category/corona/

Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin, 23.10.2020

