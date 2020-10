OAS: Wahlen in Bolivien transparent. Klarer Sieg des Kandidaten der MAS, Luis Arce.

Internationale Beobachter erklärten am Mittwoch die Präsidentschaftswahlen in Bolivien für transparent und Luis Arces neue linke Regierung für legitim, da eine offizielle, aber unvollständige Bilanz einen überwältigenden Sieg für den Schützling des Ex-Präsidenten Evo Morales zeigte.

„Die Menschen stimmten frei und das Ergebnis war klar und überwältigend, was der neuen Regierung, den bolivianischen Institutionen und dem Wahlprozess eine starke Legitimität verlieh“, erklärte Manuel Gonzalez, Leiter der Beobachtermission der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten), bei der Veröffentlichung der vorläufigen Stellungnahme des Teams Bericht über die Umfragen am Sonntag in einem Video auf Twitter.

Mit mehr als 90 Prozent der Wahllokale hat Arce 54,5 Prozent erreicht – weit mehr als nötig, um in der ersten Runde endgültig zu gewinnen.

Der zentristische Ex-Präsident Carlos Mesa hat 29,2 Prozent, gefolgt von Rechtsaußen Luis Fernando Camacho mit 14,2 Prozent.

Trotz der Pandemie stimmten laut dem Obersten Wahlgericht 87 Prozent der Bolivianer.

„Dank des nach den Wahlen im letzten Jahr durchgeführten Prüfungsberichts verfügt das Land heute über eine unabhängige Wahlbehörde und einen gerechteren und transparenteren Wettbewerb“, sagte Gonzalez, ein ehemaliger Außenminister von Costa Rica.

Arces Rivalen erkannten ebenfalls seinen Sieg an, darunter Mesa und Interimspräsidentin Jeanine Anez, eine heftige Kritikerin der linken MAS-Partei von Arce und des Ex-Präsidenten Morales.

Zusätzlich zu den Ergebnissen der OAS stimmen die Ergebnisse mit den Prognosen zweier privater Wahlbüros überein.

Die Europäische Union und das in den USA ansässige Carter Center sandten ebenfalls Missionen, um die Abstimmung zu beobachten.

Die bolivianische Verfassung erklärt den Kandidaten, der eine absolute Mehrheit oder 40 Prozent der Stimmen mit einem 10-Punkte-Vorteil gegenüber seinem nächsten Herausforderer erhält, zum Sieger in der ersten Runde. Andernfalls muss es eine zweite Runde geben.

