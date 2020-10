Dank seines innovativen elektrischen Systems ermöglicht dieser elektrische Fahrrad-Anhänger mühelos bis zu 250 kg zu transportieren.

Um Staus, CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch zu vermeiden, hat K-Ryole einen 100% elektrischen innovativen Anhänger entwickelt. Dieser Anhänger ist perfekt für leichte Güter für kurze Strecken geeignet und kann mit bis zu 250 kg beladen werden. Dank seiner Sensoren sorgt das System dafür, dass der Radfahrer nur das Hauptfahrrad spürt.

