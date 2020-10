Auch der TV-Sender Pro Sieben unterstützt deutsche Verschwörungsmythen zum Fall Nawalny

Die Version von der angeblichen Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny wird auch bei Pro Sieben ausgebreitet. Für viele vielleicht auch deshalb glaubhaft, weil Pro Sieben kürzlich durch eine sehr gut recherchierte Sendung über die Gefahren des Rechtsextremismus in Deutschland auffiel.



Hier zum Beitrag über den Fall Nawalny im Format Galileo bei Pro Sieben, allerdings muss man sich zunächst registrieren: https://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/285-mittwoch-achtung-giftig-das-muss-man-ueber-nowitschok-und-den-anschlag-auf-alexej-nawalny-wissen-ganze-folge

Im Untertitel heisst es: „Menschen werden auch heute noch vergiftet, so wie der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. „Galileo“ rekonstruiert den spektakulären Mordanschlag.“ Der Beitrag belegt die systematische Dämonisierung Russlands und seiner Regierung, ohne irgendwelche Beweise anführen zu können.



Der russische Oppositionelle Kara-Mursa wird in diesem Beitrag als Zeuge angeführt.

Hier ein Eintrag zu Kara-Mursa bei Wikipedia:

Kara-Mursa war Berater des 2015 in Moskau ermordeten Boris Nemzow. Gemeinsam haben sie im Januar 2004 in der Zeitung Nesawissimaja gaseta einen Artikel mit dem Titel „Über die Gefahr des Putinismus“ veröffentlicht und waren Mitglieder des Oppositionsbündnisses Komitee 2008.

Im Mai 2015 lag er nach plötzlichem Nierenversagen eine Woche im Koma. Die Ärzte stellten eine schwere Vergiftung fest, konnten aber keine verursachende Substanz identifizieren. Zur medizinischen Rehabilitation verbrachte Kara-Mursa ein halbes Jahr in den USA. Seine Frau und seine drei Kinder leben seitdem aus Sicherheitsgründen in Washington, D.C.

Keine zwei Jahre später, im Februar 2017, wurde Kara-Mursa wieder in die Intensivstation eingeliefert. Nach Angaben seiner Frau stellten seine Ärzte eine Vergiftung fest.[4] Am 19. Februar 2017 verließ Kara-Mursa Russland, um seine medizinische Behandlung im Ausland fortzusetzen. Sein Anwalt erklärte gegenüber der Presse, dass ein „toxischer Einfluss einer unbekannten Substanz“ diagnostiziert worden sei.Kara-Mursa erkämpfte auf gerichtlichem Wege die Freigabe von US-Geheimdokumenten über seinen Fall.

Nach der plötzlichen Erkrankung des Oppositionellen Alexei Nawalny im August 2020 zeigte sich Kara-Mursa überzeugt, dass dieser vergiftet worden ist.

In Kürze sollte man den Beitrag auch bei Youtube finden können:

https://www.youtube.com/c/GalileoOffiziell/videos

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related