UN-Generalsekretär Guterres gratulierte dem bolivianischen Volk zur Abhaltung hoch partizipativer und friedlicher Parlamentswahlen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres gratulierte am Montag dem bolivianischen Volk zur Abhaltung hoch partizipativer und friedlicher Parlamentswahlen, sagte sein Sprecher.

Guterres ermutigte alle politischen und sozialen Führer, bei der Bewältigung der aktuellen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Herausforderungen mit demselben Engagement für Demokratie, Achtung der Menschenrechte und nationale Versöhnung zusammenzuarbeiten, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung.

