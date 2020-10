Senioren nach Überleben von COVID-19 anfällig für Gehirnnebel, Schwäche und emotionale Unruhe.

Senioren, die durch das COVID-19-Coronavirus schwer erkrankt waren, beschreiben das Erleben von „Gehirnnebel“ – oder Schwierigkeiten, Gedanken, Konzentrationsprobleme und Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis miteinander in Einklang zu bringen.

Laut Dr. Zijian Chen, medizinischer Direktor des Zentrums für Post-COVID-Versorgung am Gesundheitssystem des Mount Sinai in New York City, „haben viele ältere Patienten Probleme, sich selbst zu organisieren und zu planen, was sie tun müssen, um den Tag zu überstehen.“

„Sie berichten, dass sie immer vergesslicher geworden sind“, fügte er hinzu.

„Was wir bei COVID-19 und älteren Erwachsenen sehen, sind Delirraten im Bereich von 70% bis 80%“, sagte Dr. Babar Khan, stellvertretender Direktor des Zentrums für Altersforschung der Indiana University.

Angesichts des Ausmaßes der zunehmenden Anzeichen einer neurologischen Schädigung durch COVID-19 erwartet Khan eine „erhöhte Prävalenz von auf der Intensivstation erworbenen kognitiven Beeinträchtigungen bei älteren COVID-Patienten“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related