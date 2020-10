21.10.2020 Viva el #MAS ! Enfrente Embajada #Bolivia en Berlin – Mauro, KP Peru / Viva Bolivia!!!

https://youtu.be/5Q_pIcj2diE

21.10. Viva el MAS! Gegenüber Botschaft Boliviens in Berlin – Renate verliest jW / Viva Bolivia!!!

https://youtu.be/P_NEaN3EFSk

21.10.2020 Viva el MAS! Manifestacion enfrente Embajada Bolivia en Berlin – Viva Bolivia!!!

https://youtu.be/yl2F6CngpIE

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung21.10.20.html

https://cutt.ly/rgxpQtQ

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related