Iran: Beunruhigende Zunahme an Corona-Erkrankungen.

Ein Mitglied des iranischen Corona-Krisenstabs erklärte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Isna. „Die amtliche Statistik müsse mit 2,5 multipliziert werden, um an die realen Zahlen zu kommen“. Andere Gesundheitsexperten teilen die Annahmen. Sie gehen davon aus, dass die offiziell angegebene Zahlen deswegen noch zu niedrig sind, weil zu wenig gestestet werde.

Das Land leidet unter massiven Sanktionen, die auch das Gesundsheitswesen massiv getroffen haben.

Am Montag waren von offizieller Stelle 337 Tote vermeldet worden, für einen Zeitraum von 24 Stunden.

Es kommt bereits jetzt zu kritischen Engpässen bei der medizinischen Versorgung und zu einem Mangel an Krankenhausbetten. Nach offiziellen Angaben sind bisher über 30.000 Menschen an Covid-19 verstorben.

