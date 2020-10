Auch wenn die offiziellen Ergebnisse wohl erst im Laufe des Mittwoch vorliegen werden, kann man mittlerweile davon ausgehen, dass die Resultate der Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen ziemlich nah am Endergebnis liegen werden. Noch in der Wahlnacht war ein Sieg der MAS mit rund 53 Prozent bei einem Vorsprung von rund 20 Prozentpunkten vorausgesagt worden.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/10/244560/bolivien-wahlergebnisse-wahl-2020

