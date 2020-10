Berliner Unternehmen produziert kostengünstige solarbetriebene Wasseraufbereitungsanlagen

Ein Berliner Unternehmen, das sich auf Lösungen für erneuerbare Energien für Wasseraufbereitungsanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und fertigt kostengünstige Solarwasserentsalzungssysteme für netzferne Gemeinden auf der ganzen Welt. Die Systeme sind in der Lage, qualitativ hochwertiges Trink-, Bewässerungs-, Fischzucht- und Sanitärwasser aus jeder Art von salzhaltigen und verschmutzten Wasserressourcen zu liefern. Vollständig mit Solarenergie betrieben.

Webseite des Unternehmens:

http://winture.de/

