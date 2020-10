Präsident von Mexiko gratulierte Luis Arce zu seinem Triumph bei den Präsidentschaftswahlen in Bolivien.

Felicitamos a Luis Alberto Arce Catacora quien triunfó ayer en las elecciones presidenciales de Bolivia. Celebramos que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática. Saludo organizaciones sociales, pueblos originarios, a Evo, al MAS y al pueblo boliviano. pic.twitter.com/9TfX5C3Lwa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 19, 2020

Der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, gratulierte Luis Arce, Kandidat der MAS-Partei, über seine sozialen Netzwerke zu seinem Triumph bei den Präsidentschaftswahlen in Bolivien.

In der Nachricht über seinen offiziellen Twitter-Account feierte López Obrador, dass der Konflikt in Bolivien mit demokratischen Mitteln und friedlich gelöst wurde.

Zuvor gratulierte auch der Leiter des Außenministeriums (SRE), Marcelo Ebrard, Luis Arce.

Er fügte hinzu, dass das bolivianische Volk „eine kraftvolle Lektion zur Verteidigung seiner Selbstbestimmung erteilt hat und dass ihre Demokratie auf unserem Kontinent Bestand haben wird“.

„Bravo für den Plurinationalen Staat Bolivien und seine Menschen !!!!“, betonte er.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related