Gratulation zum Sieg der MAS bei den Präsidentschaftswahlen. Der frühere Präsident Boliviens, Evo Morales und Papst Franziskus telefonieren

Der frühere Präsident Boliviens, Evo Morales, dankte am 19. Oktober für den Telefonanruf, den er von Papst Franziskus erhalten hatte, um ihm zum Sieg der MAS bei den Präsidentschaftswahlen zu gratulieren , die an diesem Sonntag stattfanden und bei denen Luis Arce der Gewinner war.

„Sehr dankbar, denn am Morgen war ich von dem Anruf von Papst Franziskus überrascht „, sagte Morales während einer Pressekonferenz, dass er über die Ergebnisse berichtete, die nach den Wahlen in Bolivien erzielt wurden und die den Kandidaten Luis Arce zum Sieger machten.

In diesem Sinne enthüllte er, dass er das Gefühl hatte, nicht allein zu sein. „Ich möchte Papst Franziskus sagen, ich möchte, dass er weiß, dass die indigene Bewegung nicht boshaft oder rachsüchtig ist.“

„Ich war vielen Bedrohungsprozessen ausgesetzt“, sagte er und sagte, dass er keinen Flughafen betreten dürfe. „Ich weiß genau, dass es eine politische Aktion gab, ich habe niemandem etwas angetan“, fügte er hinzu.

Der frühere Präsident dankte „dem argentinischen Volk, Präsident Alberto Fernández und Vizepräsidentin Cristina Fernández“.

«Ich bin sehr glücklich “, waren Morales ‚Worte.

(LaIguana.TV)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related