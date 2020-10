Die Gefährlichkeit des Covid-19-Virus wird von vielen noch immer relativiert, indem sie die Krankheit mit der Grippe gleichgesetzen. Inzwischen liegen aber eindeutige statistische Untersuchungen vor, die eine solche Gleichsetzung ausschließen. Wir veröffentlichen dazu hier im PDF-Format den Artikel „Kein Vergleich zur Grippe“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related