Brasilien: Sauberes Trinkwasser aus Solarenergie

Die 21-jährige Brasilianerin Anna Luisa Baserra wollte schon immer Wissenschaftlerin werden.

Auf einer Reise in abgelegene semi-aride Gemeinden erkannte sie die wahre Kraft der Wissenschaft, um Leben zu verändern. Jetzt hat sie einen anderen Traum: Mit ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten neue Technologien zu erfinden, die armen Gemeinden zugute kommen.

Insbesondere durch den Zugang zu sauberem Trinkwasser. „Es ist ein Grundrecht, dass jeder sauberes Wasser zu trinken hat“, sagt sie. „Aber im halbtrockenen Nordwesten Brasiliens ist Wasserknappheit ein Problem.

„Ich habe immer in großen Städten gelebt. Diese ländlichen Gemeinden müssen jedoch bei Regen Wasser speichern, damit sie in trockeneren Jahreszeiten keine langen Strecken zurücklegen müssen. Manchmal infiziert sich das Wasser mit Krankheiten und oft ist es nicht sauber “, sagte sie.

Durchfallerkrankungen sind weltweit eine der häufigsten Todesursachen, die mit unsicherem Trinkwasser und einem Mangel an verbesserten sanitären Einrichtungen und Zugang zu Hygiene verbunden sind. Die Krankheitslast liegt häufig bei jungen, armen und ländlichen Menschen.

Die Lösung von Beserra Aqualuz ist ein innovativer Filter, der das in einer Zisterne in ländlichen Gebieten, in denen kein fließendes Wasser zugänglich ist, gesammelte Regenwasser reinigt. Dies betrifft mehr als eine Million Menschen in Brasilien. Das Wasser in der Zisterne wird mit Sonnenstrahlen gereinigt. Ein Indikator ändert seine Farbe, wenn das Wasser trinkbar ist.

„Ich begann mit örtlichen Gemeinden zu sprechen, die mir von Krankheiten in ihren Familien erzählten, wahrscheinlich aufgrund des Mangels an sauberem Wasser. Ich wollte etwas tun, um das Problem zu lösen.

„Ich begann zu forschen und fand eine solare Wasserdesinfektionsmethode, bei der Sonnenstrahlung verwendet wird, um Krankheiten abzutöten. Gemeinsam mit der Community haben wir es getestet, um ein Produkt zu entwickeln, das effizient und langlebig ist.

Das Ergebnis ist Aqualuz. Ihre Entwicklung war ihre einzige Beschäftigung. Seit seinem Schulabschluss hat Beserra unermüdlich daran gearbeitet, Aqualuz zu entwickeln, das sich jetzt in der letzten Entwicklungsphase befindet.

Ihre Erfindung ist kostengünstig, leicht zu warten und zu reinigen und kann bis zu 20 Jahre dauern. Obwohl es derzeit in Brasilien getestet wird, kann es in anderen Ländern angewendet werden.

Aqualuz hat bereits 265 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, und Beserra und ihr Team verhandeln mit Unternehmen, die Zisternen liefern, um bis Ende 2019 weitere 700 Menschen zu erreichen.

Inspiriert von ihrer Großmutter, die fünf akademische Grade hat und weiter studiert, will Beserra die pflegenden Eigenschaften ihrer Mutter als Krankenschwester mit den unternehmerischen Fähigkeiten ihres Vaters verbinden.

„Ich habe Kreativität von meinem Vater und Inspiration für soziale Auswirkungen von meiner Mutter geerbt. Ich denke, meine Leidenschaft für Umwelt und Wissenschaft kommt von meiner Großmutter. Ich glaube, ich greife auf ein reiches kulturelles Erbe zurück! “

„Ich mache etwas, von dem ich hoffe, dass es das Leben der Menschen verbessern und Leben retten kann. Meine Vision ist es, mehr als eine Million Familien in Brasilien mit vorhandenen Zisternen zu erreichen. Jeder verdient sauberes Wasser zu trinken. “

Lis Mullin Bernhardt, Süßwasserexpertin beim UN-Umweltprogramm, sagt: „Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und des zunehmenden Wasserstresses in vielen Teilen der Welt aufgrund von Überkonsum und Klimaauswirkungen ist es wichtig, dass wir innovative Wege finden, um eines von ihnen zu schützen und sicheres Wasser bereitzustellen Unsere grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse: Trinken. Technologien wie diese sind ein gutes Beispiel für eine lokale Lösung zur Lösung dieses Problems. “

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related