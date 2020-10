Bernie Sanders: „Das bolivianische Volk hat sich bei der gestrigen Wahl nach einem schwierigen, jahrelangen Kampf zur Wiederherstellung der Demokratie Gehör verschafft. Als Wirtschaftsminister, Mr. Arce half dabei, Armut und Ungleichheit aufzuschlitzen. Ich gratuliere ihm zu seinem Sieg und wünsche ihm alles Gute.Nach einem Jahr harter Kampf um die Wiederherstellung der Demokratie hat das bolivianische Volk bei den gestrigen Wahlen seine Stimme erhoben. Als Wirtschaftsminister hat Luis Ahorn dazu beigetragen, Armut und Ungleichheit zu reduzieren. Gratuliere ihm zu seinem Sieg und wünsche ihm viel Erfolg.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related