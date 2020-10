Nawalny von Kolonne deutscher Polizisten beim Spaziergang begleitet – US-Sender zeigt Video (Sputniknews)

https://sptnkne.ws/EaSp

Der US-Sender CBS hat im Sonntagsprogramm „60 Minutes“ eine Gruppe von deutschen Bewachern des russischen Bloggers Alexej Nawalny gezeigt. Nawalny geht mit seiner Ehefrau Julia in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin spazieren, begleitet von CBS-Korrespondentin Lesley Stahl, nicht weniger als neun Polizisten und drei Männern in Zivil.

Es ist außerdem zu sehen, dass Stahl beim Gespräch Mundschutz hat, während Nawalny und seine Frau keine Masken anhaben. Stahl sagt im Hintergrundtext, dass die deutschen Behörden Nawalny „aus Angst vor einer weiteren Vergiftung“ bewachen lassen. „Ganze Massen an Polizisten umgeben ihn, wohin er auch geht“, sagte Stahl kurz vor der Sendung in ihrem eigenen Kanal. https://twitter.com/i/status/1317827834111549442

Alexej Nawalny beklagte im Interview mit Stahl, dass US-Präsident Donald Trump das, was bislang mit ihm geschah, nicht verurteilt habe, und forderte den amerikanischen Staatschef dazu auf. Dabei betonte Nawalny, dass die Staatschefs von Frankreich und Deutschland ihre Verurteilung bereits geäußert haben. „Mir ist aufgefallen, dass (Trump) dies nicht getan hat. Ich denke, es ist äußerst wichtig, dass jeder (…), vor allem der Präsident der USA, entschieden gegen den Einsatz chemischer Waffen im 21. Jahrhundert ist“, sagte Nawalny.

