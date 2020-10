Die Bedrohung der nationalen Sicherheit während der Ausbreitung der Virusinfektion von Experten des Sicherheitsrates der Russischen Föderation erörtert

Auf einer Sitzung des Abschnitts über die Probleme der Neutralisierung interner Bedrohungen der nationalen Sicherheit des Wissenschaftlichen Rates im Rahmen des Sicherheitsrates der Russischen Föderation wurde betont, dass die COVID-19-Pandemie sowie die erzwungenen Maßnahmen zur Eindämmung ihrer Ausbreitung ernsthafte Probleme in verschiedenen Bereichen des Lebens der Gesellschaft und des Staates aufdecken.

Es wurde festgestellt, dass die mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Ereignisse und ihre Folgen auf die Möglichkeit des Auftretens biologischer Bedrohungen durch andere gefährliche pathogene biologische Arbeitsstoffe hinweisen.

In diesem Zusammenhang schlug der Wissenschaftliche Rat im Rahmen des Sicherheitsrates vor, Änderungen an den grundlegenden strategischen Planungsdokumenten vorzunehmen, die die Quellen biologischer Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit der Verbreitung neuer Virusinfektionen betreffen, einschließlich der Entstehung künstlicher Viren, der Festlegung von Zielen, Zielsetzungen und Hauptanweisungen für Aktivitäten zum Schutz der Bevölkerung vor diesen. …

Darüber hinaus wird empfohlen, das System der rechtlichen, medizinisch-biologischen, hygienisch-epidemiologischen, administrativ-organisatorischen, Kommunikations-, Informations- und anderen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Infektionen weiterzuentwickeln.

Die Experten schlugen außerdem vor, zusätzliche Maßnahmen zu entwickeln, um Bedrohungen entgegenzuwirken, die mit der Möglichkeit verbunden sind, terroristische Handlungen mit pathogenen biologischen Arbeitsstoffen zu begehen.

