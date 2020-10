Biometrische technische Sensoren können direkt auf die menschliche Haut gedruckt werden.

Direkt auf die menschliche Haut aufzubringen. Präzisere und komfortablere Alternative zu tragbarer bisheriger Technologie. On-Body-Sensoren zur Gesundheitsüberwachung

Laut Cheng können die Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Blutsauerstoffgehalt und Herzleistungssignale präzise und kontinuierlich erfassen.

DAls nächstes planen die Forscher, die Technologie so zu ändern, dass sie bei Bedarf auf bestimmte Anwendungen abzielt, beispielsweise ein präzises Sensornetzwerk am Körper, das zur Überwachung der mit COVID-19 verbundenen besonderen Symptome eingesetzt wird. Mitwirkende sind das Harbin Institute of Technology, das Beijing Institute of Technology und das Penn State Department für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.

Die Unterstützung für die Arbeit kam von Penn State, der National Science Foundation, dem Petroleum Research Fund der American Chemical Society, dem Wissenschafts- und Technologieprogramm von Shenzhen, dem Büro für Industrie und Informationstechnologie von Shenzhen und der National Science Foundation von China.

https://news.psu.edu/story/634601/2020/10/09/research/engineers-print-wearable-sensors-directly-skin-without-heat

