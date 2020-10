Laut dem Diplomat sind Brüssels neue Strafmaßnahmen politisch und juristisch „sehr schwach“ begründet. Moralisch sei die Begründung „einfach unannehmbar“.

weiter hier:

https://sptnkne.ws/DZZz

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related