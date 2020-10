Die Offensive des Kapitalismus gegen die globalen Armen (Orinoco Tribune)

Von Yanis Iqbal – 11. Oktober 2020

Die Vermögenskonzentration nimmt rapide zu. Laut einem Bericht der Schweizer Bank UBS und PricewaterhouseCoopers (PwC) erreichte das Gesamtvermögen der Milliardäre Ende Juli 2020 10,2 Billionen US-Dollar und übertraf damit den vorherigen Höchststand von 8,9 Billionen US-Dollar, der Ende 2017 erreicht wurde. Die 10,2 Billionen US-Dollar wurden um weniger angehäuft als .0003 Prozent der Weltbevölkerung sind mehr als das geschätzte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 jedes Landes auf dem Planeten mit Ausnahme der USA und Chinas. Tech-Milliardäre haben ihr Vermögen von 2018 bis Juli dieses Jahres um 42,5% auf 1,8 Billionen US-Dollar gesteigert.

In den USA stieg das Gesamtvermögen der Milliardäre seit dem 18. März 2020, dem Beginn der Pandemie, um 850 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 28% entspricht. Am 18. März 2020 hatten US-Milliardäre zusammen ein Vermögen von 2,947 Billionen US-Dollar. Bis zum 8. Oktober ist ihr Vermögen auf 3,8 Billionen US-Dollar gestiegen. Dies entspricht einem monatlichen Gewinn von 141 Milliarden US-Dollar, 32 Milliarden US-Dollar pro Woche oder 4,7 Milliarden US-Dollar pro Tag. Das Gesamtvermögen aller US-Milliardäre beträgt heute das Zweieinhalbfache des Gesamtvermögens der unteren Hälfte der Bevölkerung oder 165 Millionen Amerikaner in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar.

Die Zunahme des Wohlstands von Milliardären ist nicht auf die USA beschränkt. 21 Milliardäre im Nahen Osten und in Nordafrika haben seit Beginn der COVID-19-Krise ihr Vermögen um 10 Milliarden US-Dollar gesteigert, doppelt so viel wie für den Wiederaufbau von Beirut, der zerstörten Hauptstadt des Libanon. In Lateinamerika ist das Vermögen von 73 Milliardären seit Beginn der Covid-19-Pandemie um 48,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem täglichen Anstieg von 413 Millionen US-Dollar entspricht. In Indien sind die Reichen reicher geworden, da das Vermögen der 100 reichsten Menschen im Vergleich zu 2019 um etwa 14% oder 517,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Mukesh Ambani, Indiens bester Milliardär und Asiens reichster Mann, hat sein Vermögen um 10% gesteigert Seit Beginn der Sperrung von Coronavirus stündlich 900 Millionen US-Dollar.

Laut einem Oxfam-Bericht „Macht, Gewinne und die Pandemie“, der im September 2020 veröffentlicht wurde, werden 32 der weltweit größten Unternehmen im Jahr 2020 einen Gewinnanstieg von 109 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Die fünf Technologiegiganten – Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft – sollen in diesem Jahr durch den Ausbruch der Pandemie zusätzliche Gewinne in Höhe von 46 Milliarden US-Dollar erzielen. Microsoft ist führend bei Supergewinnen während der Pandemie und wird in diesem Jahr voraussichtlich fast 19 Milliarden US-Dollar mehr verdienen als in den Vorjahren. Anstatt steuerpflichtig zu sein, werden die 32 pandemischen Gewinnbringer 88% ihres Gewinns an Aktionäre ausschütten, die überwiegend Gruppen mit höherem Einkommen angehören. Die Politik der Priorisierung der Maximierung des Shareholder Value und der Wertsteigerung von Dividenden ist nicht neu. Es wird seit dem Auftreten der Pandemie streng verfolgt. Im ersten Quartal 2020

Während Unternehmen weiterhin ihre massiven Gewinne verwenden, um ihre Aktionäre zu bezahlen, sind sie offenbar nicht daran interessiert, den Arbeitnehmern ein Mindestmaß an Sicherheit zu bieten. In Nigeria entließ das größte Zementunternehmen, Dangote Cement, mehr als 3.000 Mitarbeiter ohne ordnungsgemäßen Ablauf, während im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich 136% seines Gewinns an die Aktionäre gezahlt werden. Es ist keine Überraschung, dass ein Land wie Nigeria, in dem Unternehmen den vollen Spielraum haben, um am Leben der Arbeitnehmer zu basteln, die größte Kluft zwischen Arm und Reich in Bezug auf den Abschluss der Sekundarschule durch die ärmsten Kinder aufweist: 90% der reichsten Schüler vollständige Sekundarschule, verglichen mit nur 15% aus den ärmsten Haushalten.

Der Krieg der globalen Elite gegen die Menschheit

Der stratosphärische Anstieg des Wohlstands der globalen Elite erfolgt vor dem Hintergrund unkalkulierbaren Leidens. Die Konsolidierung großer Mengen an Wohlstand in den Händen der Wenigen fand gleichzeitig mit einem Krieg gegen die Menschheit statt, in dem Hunger, Armut, imperialistischer Militarismus und ein von Sparmaßnahmen zerstörtes Gesundheitssystem Menschen ermorden, um Profit zu erzielen.

Im Mai 2020 sagte Henrietta Fore, Exekutivdirektorin des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF): „Die COVID-19-Krise ist eine Kinderrechtskrise.“ Diese Erklärung kam, nachdem die UNO gewarnt hatte, dass in den nächsten sechs Monaten täglich bis zu 6.000 Kinder auf der ganzen Welt an vermeidbaren Ursachen sterben könnten, da Coronavirus die routinemäßigen Gesundheitsdienste beeinflusst. Laut einem im Juni 2020 veröffentlichten UNICEF-Bericht könnte die Zahl der in Armut lebenden südasiatischen Kinder innerhalb von sechs Monaten auf über 360 Millionen ansteigen. Weitere 2.400 Kinder in Südasien könnten täglich an den indirekten Folgen der Covid-19-Pandemie sterben. In der Region könnten in den nächsten zwölf Monaten 881.000 Kinder unter 5 Jahren zusätzlich sterben.

Die globale „Kinderrechtskrise“ und die Gesundheitskrise in Südasien hängen eng mit der Logik des neoliberalen Kapitalismus zusammen, der den fortschreitenden Abbau des Wohlfahrtsstaates in Bezug auf seine Haushaltskapazität und seine Fähigkeit, sich an Sozialausgaben zu beteiligen, einleitet. Ab den 1980er Jahren wurden von internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) in der gesamten Dritten Welt Strukturanpassungsprogramme (SAPs) eingeführt, die darauf abzielen, die Dominanz des Neoliberalismus zu untermauern. Eines der Hauptziele der SAP war es, die Haushaltsdefizite zu beseitigen oder erheblich zu verringern, damit die Länder ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen können, und die Länder, bei denen das Risiko eines Zahlungsausfalls von Staaten besteht, im Laufe der Zeit wieder in eine ausgeglichene Haushaltsposition zu bringen.

In vielen Ländern bedeutete die Verringerung der Haushaltsdefizite die Rationalisierung und weitere Ausrichtung der sozialen Sicherheitsnetze und der Sozialschutzausgaben. Reformen im Gesundheitssystem zur Einschränkung der rasch wachsenden Gesundheitsbudgets; die Beseitigung oder Reduzierung von Subventionen, beispielsweise für Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Betriebsmittel; und Reform der uralten Renten durch Anhebung der Beitragssätze und Senkung der ausgezahlten Leistungen. Durch erhebliche Kürzungen bei den Renten, tiefgreifende Kürzungen bei den Unterhalts-, Kinder- und Gesundheitsausgaben wurde ein neues Virus der Sparmaßnahmen geschaffen, das die Massen verarmte, ihre existenzielle Stabilität riss und das Gesundheitssystem fragmentierte. In der aktuellen Periode

Neben den Sparmaßnahmen plagt der Hunger auch die Massen. Aufgrund der grotesken Einkommenspolarisierung werden weitere 132 Millionen Menschen hungern als bisher in diesem Jahr prognostiziert. Darüber hinaus könnten bis Ende 2020 12.000 Menschen pro Tag an dem mit COVID-19 verbundenen Hunger sterben, möglicherweise mehr als an der Krankheit selbst. Mehr als 550.000 zusätzliche Kinder pro Monat sind von Verschwendung betroffen – Unterernährung, die sich in spindelförmigen Gliedmaßen und aufgeblähten Bäuchen manifestiert. Über ein Jahr sind das 6,7 Millionen mehr als im Vorjahr (47 Millionen). In Afrika südlich der Sahara sind schätzungsweise 67.000 Kinder vor Ende 2020 von extremem Hunger bedroht. Dies zeigt, dass 426 Kinder pro Tag aufgrund von Hunger vom Tod bedroht sind. In West- und Zentralafrika 15.

Der Hunger wird direkt durch die strukturelle Dynamik des Kapitalismus verursacht, die die Menschen zuerst ärgert und sie dann daran hindert, Zugang zu Nahrungsmitteln zu erhalten, die nur an Verbraucher „verkauft“ werden, die das Geld haben, um sie zu kaufen. Robert Albritton, emeritierter Professor am Institut für Politikwissenschaft der York University, hatte über die Irrationalität des kapitalistischen Nahrungsmittelsystems nachgedacht und geschrieben: „Was könnte tollkühner sein, als Lebensmittel, die Grundlage allen menschlichen Wachstums, in die Hände riesiger Unternehmen zu legen , die verpflichtet sind, Gewinne zu erzielen, um eine Elite wohlhabender Aktionäre weiter zu bereichern? “

Während Milliardäre damit beschäftigt waren, ihr Vermögen zu vergrößern, starben Flüchtlinge auf tragische Weise. Ein Kind ertrank am 2. März 2020, als ein Beiboot mit 48 Migranten kenterte, als es versuchte, die griechische Insel Lesbos von der türkischen Küste aus zu erreichen. Einen Tag später gab Frau Afshan Khan, UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien und Sonderkoordinatorin für die Reaktion von Flüchtlingen und Migranten in Europa, eine Erklärung ab: „Ob auf See, an Grenzübergängen oder in den von Konflikten betroffenen Gebieten Die Kinder fliehen, Kinder sind die ersten Opfer… Kein Kind sollte jemals sein Leben oder seine Zukunft riskieren müssen, um in Sicherheit zu sein. “ Es scheint, dass niemand Afshan Khans Aussagen beachtet hat. Am 17. August 2020 starben in diesem Jahr 45 Migranten, darunter 5 Kinder, bei dem größten registrierten Schiffswrack vor der libyschen Küste. Zuvor, im Januar 2020,

Die imperialistischen Kriege und Regimewechseloperationen der USA sind die Wurzel der „Flüchtlingskrise“. Durch diese imperialistischen Kriege verdrängt das amerikanische Reich Menschen, plündert Länder und schafft die Voraussetzungen für eine „Flüchtlingskrise“. In einem Artikel mit dem Titel „Flüchtlingskrise: Vom westlichen Imperialismus zu Ihnen gebracht“ hatte der Journalist Andre Vltchek geschrieben: „Wenn ein geplündertes Land nach dem anderen zu sinken beginnt, wenn dort nichts mehr übrig ist, wenn Kinder vor Hunger zu sterben beginnen und wenn Männer beginnen Wenn Sie sich gegenseitig um winzige Felsbrocken und schmutzige Rasenstücke, erbärmliche Boote oder Jollen kämpfen, überqueren Sie die Wasserstraßen und bringen halb verhungerte, halb verrückte Flüchtlinge an die mit Marmor geschmückten europäischen Küsten. “

Auf den ersten Blick scheint der Imperialismus nichts mit der globalen Elite zu tun zu haben. Entgegen dieser Ansicht erleichtert der imperialistische Militarismus die Kapitalakkumulation und bereichert die Bourgeoisie. Im Zeitalter des Monopolkapitalismus, in dem riesige Unternehmen dominieren und jede große Industrie eine oligopolistische Struktur aufweist, wird der Militarismus zu einem strukturellen Merkmal der Weltwirtschaft. In monopolkapitalistischen Gesellschaften steigt der wirtschaftliche Überschuss – die Differenz zwischen dem Gesamtpreis des Wirtschaftsprodukts der Gesellschaft und den Kosten für die Herstellung dieses Produkts – tendenziell an. Dies geschieht aufgrund der Kontrolle, die Riesenunternehmen über die Preisstruktur, die Investitionsmuster und die Arbeitsverhältnisse des Produktionsprozesses ausüben. Als Ergebnis wird eine einheitliche Preiskonfiguration festgelegt, die einen maximalen wirtschaftlichen Überschuss ergibt. Dieser große wirtschaftliche Überschuss muss absorbiert werden, da nicht genutzte Überschüsse Arbeitslosigkeit, Gewinnrückgang und andere wirtschaftliche Probleme verursachen. Der Überschuss kann angesichts der extremen Polarisierung der Einkommensverteilung, die die Kaufkraft der Verbraucher schwächt und somit zu einem Mangel an Gesamtnachfrage führt, nicht zur Herstellung von mehr Konsumgütern verwendet werden. Der Überschuss kann auch nicht für Investitionen verwendet werden, dh um produktivitätssteigerndes Kapital zu generieren, da dies das Problem der Überkapazitäten nur verschlimmern würde. Aufgrund des endemischen nicht absorbierten Überschusses und der chronischen Überkapazität erzeugt der Monopolkapitalismus eine systemische Tendenz zur Stagnation: erhebliche Arbeitslosigkeit, schwache Investitionen, unzureichende Auslastung der Produktionskapazität, hohe Verschuldung usw. Der Überschuss kann angesichts der extremen Polarisierung der Einkommensverteilung, die die Kaufkraft der Verbraucher schwächt und somit zu einem Mangel an Gesamtnachfrage führt, nicht zur Herstellung von mehr Konsumgütern verwendet werden. Der Überschuss kann auch nicht für Investitionen verwendet werden, dh um produktivitätssteigerndes Kapital zu generieren, da dies das Problem der Überkapazitäten nur verschlimmern würde. Aufgrund des endemischen nicht absorbierten Überschusses und der chronischen Überkapazitäten führt der Monopolkapitalismus zu einer systemischen Tendenz zur Stagnation: erhebliche Arbeitslosigkeit, schwache Investitionen, Unterauslastung der Produktionskapazitäten, hohe Verschuldung usw. Der Überschuss kann angesichts der extremen Polarisierung der Einkommensverteilung, die die Kaufkraft der Verbraucher schwächt und somit zu einem Mangel an Gesamtnachfrage führt, nicht zur Herstellung von mehr Konsumgütern verwendet werden. Der Überschuss kann auch nicht für Investitionen verwendet werden, dh um produktivitätssteigerndes Kapital zu generieren, da dies das Problem der Überkapazitäten nur verschlimmern würde. Aufgrund des endemischen nicht absorbierten Überschusses und der chronischen Überkapazitäten führt der Monopolkapitalismus zu einer systemischen Tendenz zur Stagnation: erhebliche Arbeitslosigkeit, schwache Investitionen, Unterauslastung der Produktionskapazitäten, hohe Verschuldung usw. Produktivitätssteigerndes Kapital zu generieren – da dies das Problem der Überkapazitäten nur verschlimmern würde. Aufgrund des endemischen nicht absorbierten Überschusses und der chronischen Überkapazitäten führt der Monopolkapitalismus zu einer systemischen Tendenz zur Stagnation: erhebliche Arbeitslosigkeit, schwache Investitionen, Unterauslastung der Produktionskapazitäten, hohe Verschuldung usw. Produktivitätssteigerndes Kapital zu generieren – da dies das Problem der Überkapazität nur verschlimmern würde. Aufgrund des endemischen nicht absorbierten Überschusses und der chronischen Überkapazitäten führt der Monopolkapitalismus zu einer systemischen Tendenz zur Stagnation: erhebliche Arbeitslosigkeit, schwache Investitionen, Unterauslastung der Produktionskapazitäten, hohe Verschuldung usw.

Der Militarismus befindet sich strukturell im stagnationistischen Rahmen des Monopolkapitalismus. Es dient als vorübergehende Gegenkraft zu den Krisenneigungen des Monopolkapitalismus und absorbiert den wirtschaftlichen Überschuss. Militarismus ist aus drei weiteren Gründen eine bequeme Methode zur Absorption von Überschüssen. (1) Sie verteidigt die globale Hegemonie der USA gegen externe Bedrohungen in Form von Revolutionen in der Dritten Welt. (2) Es schafft ein geeignetes „Investitionsklima“ für die Bourgeoisie, um die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Ausland zu erweitern und zu monopolisieren. (3) Der Militarismus erzeugt zu Hause eine passive Bevölkerung, die mit Hilfe des nationalistischen Einflusses des endlosen Krieges und der Kriegsvorbereitung ideologisch rekonfiguriert wird.

Hoffnung auf eine sozialistische Zukunft

Da Hunger, Sparmaßnahmen und imperialistischer Militarismus die elitäre Ebene bereichern und das Leiden der Subalternen zunehmend unerträglich machen, wächst die Hoffnung auf eine sozialistische Zukunft stetig. Die absurde Menge an Geld, die von Milliardären angesammelt wird, und die entsprechende existenzielle Verschlechterung der Masse der Menschheit deuten auf eine neue Periode des verstärkten Klassenantagonismus hin, dessen Ergebnis entweder Sozialismus oder Barbarei sein wird. In einer solchen Situation erinnert das Gedicht des türkischen Kommunisten Nazim Hikmet „Die große Menschheit“ stark an die Hoffnung, die in den Widersprüchen der gegenwärtigen Konjunktur enthalten ist:

„Die große Menschlichkeit ist der Deckpassagier auf dem Schiff der

dritten Klasse im Zug

zu Fuß auf dem Damm

die große Menschlichkeit…

Es gibt genug Brot für alle außer der großen Menschlichkeit,

es ist dasselbe für Reis

für Zucker

für Stoff

für Bücher, das

es gibt genug für alle außer der großen Menschheit.

Die große Menschheit hat keinen Schatten auf seinem Boden,

keine Lampe auf seiner Straße,

kein Glas an seinem Fenster,

aber die große Menschheit hat Hoffnung, dass

man nicht ohne Hoffnung leben kann. “

