Trumpf und die zunehmend seine rassistische Art seiner Beziehung zu China – von Salman Rafi Sheikh

Als der US-Präsident kürzlich seine Rede vor der UN_Vollversammlung hielt, machte er klar, wie er die US-Außenpolitik systematisch rassifiziert hat. Dies wurde hauptsächlich durch seine Wortwahl über China und COVID-19 deutlich, die das Virus erneut als „China-Virus“ bezeichnete und die Pandemie als „chinesische Verschwörung“ darstellte und eine Untersuchung forderte, um China zur Rechenschaft zu ziehen. Obwohl diese Behauptung bereits absurd genug ist, ist es besonders wichtig zu erkennen, wie Anti-China-Rassismus regelrecht zu einem der Muster geworden ist, das die Struktur der US-Körperpolitik ausmacht. Wichtig ist, dass die Rede zu einer Zeit gehalten wurde, als die durch das Virus verursachten Todesfälle in den USA die 200.000-Marke überschritten, die bisher höchste der Welt. Für Trump war es offensichtlich wichtig, die Schuld auf China zu verlagern und seine eigene Verantwortung als US-Präsident zu entkräften.

Als Trump China für das Virus verantwortlich machte, reproduzierte er Rassismus und ermutigte ihn gleichzeitig. Dies zeigt sich daran, wie immer mehr Amerikaner China für das Virus verantwortlich machen (sowie an den vielen Problemen, mit denen die USA derzeit konfrontiert sind). Eine im Juli 2020 durchgeführte Umfrage von Pew ergab, dass „73% der Erwachsenen in den USA eine ungünstige Sicht auf das Land haben, was einem Anstieg von 26 Prozentpunkten seit 2018 entspricht. Allein seit März haben die negativen Ansichten über China um 7 Punkte zugenommen, und es gibt eine weit verbreitetes Gefühl, dass China den anfänglichen Ausbruch und die anschließende Verbreitung von COVID-19 misshandelt hat. “

Die Umfrage ergab auch, dass „rund jeder Vierte (26%) China als Feind der Vereinigten Staaten bezeichnet – fast doppelt so viele wie 2012, als die Frage zuletzt gestellt wurde.“ Im Vergleich zu 35 Prozent im Jahr 2019, die der Meinung waren, dass die USA eine harte Haltung zu den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu China einnehmen sollten, ergab die jüngste Umfrage, dass diese Zahl bereits auf 46 Prozent gestiegen ist.

Diese zunehmende „negative Sicht“ auf China oder der Rassismus gegen China hat eine besondere Beziehung zu den Republikanern, von denen Trump das größte Symbol ist. Laut derselben Umfrage „haben die negativen Ansichten der Republikaner gegenüber China in den letzten vier Monaten um 11 Prozentpunkte zugenommen. Im gleichen Zeitraum haben die ungünstigen Ansichten der Demokraten um 6 Punkte zugenommen, was zu einer Lücke von 15 Punkten zwischen den Parteien führte. “

In diesem Zusammenhang ist es offensichtlich, dass Trumps Bashing gegen China, gefolgt von seinen jüngsten Sanktionen für den Export von Halbleitern nach China, nur zum Rassismus gegen China beitragen wird. Trumps jüngste Sanktionen werden seinen Wählern beweisen, dass er China gegenüber hart ist und dass nur so Chinas Aufstieg zum globalen Machtstatus eingeschränkt werden kann.

Trumps Schuld an China für die Auslösung der „ Pest auf die Welt “, Sanktionen und Umfrageberichte zeigen, dass US-Staat, Wirtschaft und Politik sich zusammenschließen, um die Grundlage für die Rückkehr Amerikas zum Rassismus zu bilden.

Wichtig ist, dass das Spektrum des Rassismus, das die Beziehungen zwischen den USA und China definiert, weit über die Pandemie hinausgeht. Tatsächlich manifestiert es sich in einer Reihe von Fragen, darunter Hongkong, Taiwan, Xinjiang, wo die US-Medien behaupten, China habe „Konzentrationslager“ errichtet, Tibet, wo die USA behaupten, China habe „Besatzung“ errichtet, und die Belt and Road Initiative , die die USA nur als chinesische „Schuldenfalle“ bezeichnen.

Diese offizielle Rhetorik wird dann von Unternehmen finanzierten Think Tanks reproduziert, die weiterhin darüber nachdenken, wie sie die „China-Herausforderung“ effektiv bewältigen können, und die „Demokratien“ ermutigen, sich gegen das „autoritäre“ China zu stellen.

Es ist nicht zu leugnen, dass dies eine konzertierte Anstrengung ist, um der US-Innen- und Außenpolitik einen massiven Anti-China-Spin zu verleihen, aber es zeigt auch, dass die Beziehungen zwischen den USA und China so weit gedrängt werden, dass sie nicht mehr zurückkehren. Die Tatsache, dass eine große Anzahl von Amerikanern eine rassistisch charakterisierte „negative Sicht“ auf China hat, bedeutet, dass es für die Biden-Regierung eine große Herausforderung bleiben wird, den Trend umzukehren, selbst wenn Trump Wahlen verliert.

Ryan Hass, ein China-Direktor im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Barack Obama, der derzeit für die von Unternehmen finanzierte Brookings Institution arbeitet, sagte kürzlich, dass die Agenda hinter der Rhetorik gegen China und die Ermöglichung, Teil der amerikanischen Körperpolitik zu werden, viel umfassender ist als erwartet sie mustern. Der Hauptzweck dieser Rhetorik besteht darin, „die Beziehungen zwischen den USA und China auf eine umfassende systemische Rivalität auszurichten, die durch das Ergebnis der bevorstehenden US-Wahlen nicht rückgängig gemacht werden kann“, sagte er und fügte hinzu, dass „sie [die Trump-Regierung] glauben Diese Neuausrichtung ist notwendig, um die Vereinigten Staaten gegen ihren geostrategischen Rivalen des 21. Jahrhunderts wettbewerbsfähig zu machen. “

Trumps aktive Förderung des Rassismus gegen China ist daher nicht mehr nur ein Teil seiner Wahlstrategie. Es hat sich zu einer Form von Rassismus entwickelt, der strukturell ist und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene mehreren Zwecken dient. Dies bedeutet auch, dass eine Rückkehr zu vollständig oder sogar teilweise normalisierten Beziehungen viel mehr erfordert als Trumps Austritt aus dem Weißen Haus.

Salman Rafi Sheikh, Research-Analyst für Internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „ New Eastern Outlook “.

