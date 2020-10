Nie seit 1991 waren so viele US-Atombomber an „Show-of-Force“ -Operationen beteiligt -von Michael Klare (TomDispatch.com)

Von Michael T. Klare TomDispatch.com

Am 21. August, fliegen sechs nuklearfähigen B-52H Strato Bomber, was etwa einem Siebtel der kriegbereiteten US B-52H Bomberflotte, von ihrer Heimatbasis in North Dakota nach Bergisch Gladbach Air Base in England für mehrere Wochen von intensiven Operationen über Europa.

Obwohl die eigentliche Waffenlast dieses riesigen Bomber geheim gehalten wurde, ist jeder von ihnen fähig acht AGM-86B zu tragen nuklear bewaffnet, luftgestützte Cruise Missiles (ALCMs) in seiner Bombenschacht. Mit anderen Worten, diese sechs Flugzeuge hätten 48 thermonukleare Sprengköpfe tragen können, die die Stadt zerstören. (Die B-52H kann auch 12 ALCMs auf externen Pylonen transportieren, aber bei dieser Gelegenheit waren keine sichtbar.) Mit einer solchen Ladung allein besaßen diese sechs Flugzeuge die Kapazität, einen Großteil Westrusslands, einschließlich Moskau und St. Petersburg zu zerstören.

Die B-52 Stratofortress ist kein gewöhnliches Kampfflugzeug. Es wurde 1952 zum ersten Mal geflogen und war für einen einzigen Zweck konzipiert: den Atlantik oder den Pazifik zu überqueren und Dutzende von Atombomben auf die Sowjetunion abzuwerfen. Einige Modelle wurden später modifiziert, um Tonnen konventioneller Bomben auf Ziele in Nordvietnam und anderen feindlichen Staaten zu liefern, aber die verbleibenden B-52 sind noch weitgehend für interkontinentale Nuklearangriffe konfiguriert. Mit nur 44 von ihnen, von denen angenommen wird , dass sie zu jedem Zeitpunkt im aktiven Dienst sind, stellten diese sechs, die an den Rand des russischen Territoriums geschickt wurden, ein bedeutendes Engagement der US-amerikanischen Fähigkeit zur Kriegsführung im Nuklearkrieg dar.

Was in Gottes Namen machten sie dort? US-Behörden zufolge sollten sie die Fähigkeit dieses Landes demonstrieren, jederzeit und überall auf der Welt überwältigende Macht zu projizieren, und so unsere NATO-Verbündeten an Washingtons Engagement für ihre Verteidigung erinnern. „Unsere Fähigkeit, schnell zu reagieren und Verbündeten und Partnern zu versichern, beruht auf der Tatsache, dass wir unsere B-52 kurzfristig einsetzen können“, kommentierte General Jeff Harrigian, Kommandeur der US Air Forces in Europa. „Ihre Anwesenheit hier hilft, Vertrauen bei unseren NATO-Verbündeten aufzubauen … und bietet uns neue Möglichkeiten, in verschiedenen Szenarien zusammen zu trainieren.“

Während Harrigian nicht genau darlegte, welche Szenarien er im Sinn hatte, deuten die europäischen Operationen der Bomber darauf hin, dass ihre Rolle darin bestand, mit einen nuklearen „Schlagstock“ zu drohen, um eine zunehmend feindselige Haltung gegenüber Russland zu unterstützen. Während ihres Aufenthalts in Europa flogen beispielsweise zwei von ihnen über die Ostsee in der Nähe von Kaliningrad, einer russischen Enklave zwischen Polen und Litauen, in der sich mehrere wichtige militärische Einrichtungen befinden. Dieser Streifzug am 25. September fiel mit einem Aufbau der US-Truppen in Litauen zusammen, etwa 65 Meilen von dem von Wahlen umkämpften Weißrussland, einem russischen Nachbarn, entfernt.

Seit dem 9. August, als Alexander Lukaschenko den Sieg bei einer Präsidentschaftswahl erklärte, die von seinem Volk und einem Großteil der internationalen Gemeinschaft als betrügerisch angesehen wird, hat Belarus immer wieder Proteste gegen die Regierung erlebt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass sein Land dort eingreifen könnte, wenn die Situation „außer Kontrolle gerät“, während US-Außenminister Mike Pompeo implizit vor einer Intervention der USA gewarnt hat, falls Russland eingreift. „Wir stehen zu unserer langfristigen Verpflichtung, die Souveränität und territoriale Integrität von Belarus sowie das Bestreben des belarussischen Volkes zu unterstützen, seinen Führer zu wählen und seinen eigenen Weg zu wählen, ohne externe Intervention“, betonte er am 20. August. Der Flug dieser B-52 in der Nähe von Weißrussland kann daher rational so interpretiert werden, dass Pompeos Bedrohung eine nukleare Dimension erhält.

Bei einem weiteren Bombereinsatz mit nicht weniger besorgniserregenden Auswirkungen flogen am 4. September drei B-52 in Begleitung ukrainischer Kampfflugzeuge über das Schwarze Meer nahe der Küste der von Russland gehaltenen Krim. Wie andere B-52-Einsätze in der Nähe des russischen Luftraums führte dieser Streifzug zum raschen Auftauchen russischer Abfangflugzeuge, die oft bedrohlic den US-Flugzeuge näherten.

Zu einem Zeitpunkt , als die Spannungen eskalierten zwischen der von den USA unterstützten ukrainischen Regierung und Russland in den Rebellengebieten im östlichen Teil des Landes. So muss der Einsatz dieser Bomber in der Nähe der Krim weiterhin angesehen als eine weitere Bedrohung für Moskau. Hans Kristensen, Direktor des Nuclear Information Project bei der Federation of American Scientists (FAS), twitterte : „Außergewöhnliche Entscheidung, einen Atombomber so nahe an umstrittene und angespannte Gebiete zu schicken. Dies ist eine echte Aussage. “

Und so provokant sie auch waren, dies waren kaum die einzigen Streifzüge von US-Atombombern in den letzten Monaten. B-52 wagten sich auch in die Nähe des russischen Luftraums in der Arktis und in Reichweite der russischen Streitkräfte in Syrien. Inzwischen haben andere B-52 sowie atomwaffenfähige B-1- und B-2-Bomber ähnliche Missionen in der Nähe chinesischer Stellungen im Südchinesischen Meer und in den Gewässern um die umstrittene Insel Taiwan geflogen. Noch nie seit dem Ende des Kalten Krieges mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 waren so viele US-Atombomber an solchen „Show-of-Force“ -Operationen beteiligt.

„Entschlossenheit demonstrieren“ und Gegner zwingen

Staaten haben lange Zeit militärische Operationen durchgeführt, um andere Mächte einzuschüchtern. Früher hätte man dies als „Kanonenbootdiplomatie“ bezeichnet, und Marineschiffe wären die Instrumente der Wahl für solche Missionen gewesen.

Atomwaffen machen solche Operationen weitaus gefährlicher. Die USA nutzten Waffen dieser Art als Werkzeuge der Einschüchterung während des Kalten Krieges. Mit der Zeit begannen jedoch sogar US-Nuklearstrategen, diesen „nuklearen Zwang“ zu verurteilen und argumentierten, dass solche Waffen für einen anderen Zweck als „Abschreckung“ ungeeignet seien – das heißt, sie drohten mit „massiven Vergeltungsmaßnahmen“, um zu verhindern, dass ein anderes Land sie angreift. Tatsächlich wurde eine reine Abschreckungshaltung schließlich zu Washingtons offizieller Politik, auch wenn die Versuchung, Atomwaffen als politische Knüppel einzusetzen, nie ganz aus demstrategischen Denken der USA verschwand .

In einer hoffnungsvolleren Zeit versuchte US-Präsident Barack Obama, das Atomarsenal des Landes zu verkleinern und den Einsatz solcher Waffen für alles zu verhindern, was über die Abschreckung hinausgeht (obwohl seine Regierung auch mit einer teuren „Modernisierung“ dieses Arsenals begann). In seiner vielbeachteten Friedensnobelpreisrede vom 5. April 2009 schwor Obama, „dem Denken des Kalten Krieges ein Ende zu setzen“ und „die Rolle von Atomwaffen in unserer nationalen Sicherheitsstrategie zu verringern“. Leider hat Donald Trump versucht, das Zifferblatt in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, einschließlich der zunehmenden Verwendung von Atomwaffen als Zwangsinstrumente.

Der tiefe Wunsch des US-Präsidenten, die Rolle von Atomwaffen in der nationalen Sicherheit zu stärken, wurde erstmals in der Nuclear Posture Review seiner Regierung vom Februar 2018 dargelegt. Er forderte nicht nur die beschleunigte Modernisierung des Atomarsenals, sondern befürwortete auch den Einsatz solcher Waffen demonstrieren amerikanische „Entschlossenheit“ – mit anderen Worten, die Bereitschaft, wegen politischer Differenzen an den Rand der Atomwaffen zu gehen.

Ein großes und vielfältiges Arsenal sei wünschenswert, um „Entschlossenheit durch Positionierung von Kräften, Nachrichtenübermittlung und flexible Reaktionsoptionen zu demonstrieren“. Atombomber sollen für einen solchen Zweck besonders nützlich sein: „Flüge ins Ausland“, so heißt es, „zeigen US-Fähigkeiten und Entschlossenheit und liefern wirksame Signale für Abschreckung und Sicherheit, auch in Zeiten von Spannungen.“

Seitdem setzt die Trump-Regierung die Atombomberflotte des Landes mit B-52, B-1 und B-2 mit zunehmender Häufigkeit ein, um „US-Fähigkeiten und Entschlossenheit zu zeigen“, insbesondere in Bezug auf Russland und China.

Der in den 1970er Jahren entwickelte Überschall- B-1B-Lancer sollte ursprünglich den B-52 als führenden Langstrecken-Atombomber des Landes ersetzen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde es jedoch auf konventionelle Munition umgerüstet und ist nicht mehr offiziell als nukleares Liefersystem ausgewiesen – obwohl es jederzeit für diesen Zweck neu konfiguriert werden kann.

Der B-2 Spirit mit seinem unverwechselbaren Flying-Wing-Design war der erste US-Bomber, der mit „Stealth“ -Fähigkeiten gebaut wurde (um die Erkennung durch feindliche Radarsysteme zu vermeiden) und sowohl für den Transport von nuklearen als auch von konventionellen Waffen konfiguriert ist. Seit etwa einem Jahr werden diese beiden Flugzeuge sowie die langlebige B-52 fast wöchentlich als radioaktiver „Stock“ der US-Diplomatie auf der ganzen Welt eingesetzt.

Nukleare Streifzüge in der Arktis und im russischen Fernen Osten

Als diese sechs B-52 im August von der Minot Air Force Base in North Dakota nach Europa flogen, flogen sie im Kreis nördlich von Grönland (den Trump 2019 erfolglos zum Kauf angeboten hatte ). Sie stiegen schließlich über die Barentssee in Reichweite des riesigen russischen Marinekomplexes in Murmansk ab, der Heimathafen der meisten seiner U-Boote mit ballistischen Raketen. Für Hans Kristensen von FAS war dies eine weitere offensichtliche und „gezielte Botschaft an Russland“.

Strategisch gesehen hatte Washington die Arktis weitgehend ignoriert, bis eine Kombination von Faktoren – globale Erwärmung, beschleunigte Öl- und Gasbohrungen in der Region und verstärkte militärische Aktivitäten Russlands und Chinas – wachsendes Interesse weckte. Mit dem Anstieg der globalen Temperaturen schmilzt die arktische Eiskappe immer schneller, sodass Energieunternehmen die umfangreichen Kohlenwasserstoffressourcen der Region nutzen können . Dies wiederum hat zu fieberhaften Bemühungen der von Russland angeführten Küstenstaaten der Region geführt, Anspruch auf solche Ressourcen zu erheben und dort ihre militärischen Fähigkeiten auszubauen.

Angesichts dieser Entwicklungen hat die Trump-Regierung unter der Führung von Außenminister Mike Pompeo eine Ausweitung der arktischen Streitkräfte dieses Landes gefordert . In einer Rede vor dem Arktischen Rat in Rovaniemi, Finnland, im Mai 2019 warnte Pompeo vor der wachsenden militärischen Haltung Russlands in der Region und versprach eine starke amerikanische Reaktion darauf. „Unter Präsident Trump“, erklärte er . „Wir stärken Amerikas Sicherheit und diplomatische Präsenz in der Region.“

Dementsprechend hat das Pentagon regelmäßig US-Kriegsschiffe in die Arktis entsandt und dort immer ausgefeiltere militärische Übungen durchgeführt. Dazu gehörte Cold Response 2020 , das in diesem Frühjahr im hohen Norden Norwegens wenige hundert Meilen von diesen wichtigen russischen Stützpunkten in Murmansk entfernt durchgeführt wurde.

Zum größten Teil hat sich die Regierung jedoch auf Atombomber-Streifzüge gestützt, um ihre Opposition gegen eine zunehmende russische Rolle dort zu demonstrieren. Im November 2019 näherten sich beispielsweise drei B-52 in Begleitung norwegischer F-16-Kampfflugzeuge dem russischen Marinekomplex in Murmansk, um die Fähigkeit des Pentagons zu demonstrieren, nuklear bewaffnete Raketen auf eine der kritischsten Raketen dieses Landes abzufeuern militärische Einrichtungen.

Wenn die Mehrheit dieser nuklearen Streifzüge in der Nähe des hohen Nordens Norwegens stattgefunden hat, hat das Pentagon auch das fernöstliche Territorium Russlands, Heimat seiner Pazifikflotte, nicht vernachlässigt. In einem ungewöhnlich dreisten Manöver flog im Mai ein B-1B-Bomber über das Ochotskische Meer, einen Ableger des Pazifischen Ozeans, der auf drei Seiten von russischem Territorium umgeben war (Sibirien im Norden, Sachalin-Insel im Westen und die Halbinsel Kamtschatka im Westen) der Osten).

(Norman Einstein, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Wie um die Verletzung noch zu beleidigen, schickte die Luftwaffe im Juni zwei B-52H-Bomber über das Ochotskische Meer – eine weitere Premiere für ein Flugzeug dieses Typs. Unnötig zu erwähnen, dass Einfälle in ein derart militärisch sensibles Gebiet zu einem raschen Durcheinander russischer Kampfflugzeuge führten.

Das Südchinesische Meer und Taiwan

Ein ähnliches, ebenso provokatives Muster ist im Ost- und Südchinesischen Meer zu beobachten. Obwohl Trump weitgehend erfolglos versucht hat, ein Handelsabkommen mit Peking auszuhandeln, ist seine Regierung der chinesischen Führung zunehmend feindlich gesinnt. Am 23. Juli hielt Pompeo eine besonders feindselige Rede in der Präsidentenbibliothek von Richard Nixon, dem Oberbefehlshaber, der erstmals die Beziehungen zum kommunistischen China wieder aufnahm. Pompeo forderte die amerikanischen Verbündeten auf, die normalen Beziehungen zu Peking auszusetzen und sie wie Washington als feindliche Macht zu behandeln, ähnlich wie die Sowjetunion während des Kalten Krieges gesehen wurde.

Während die Rhetorik der Verwaltung zunahm, hat das Verteidigungsministerium seine Fähigkeit gestärkt, Peking in künftige Konflikte einzubeziehen und zu besiegen. In seiner Nationalen Verteidigungsstrategie von 2018 bezeichnete das Pentagon China und Russland plötzlich als die beiden größten Bedrohungen für die amerikanische Sicherheit, als sich die „für immer Kriege“ des US-Militärs hinzogen. In jüngerer Zeit wurde China allein als übergeordnete Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA herausgestellt. „In Zeiten des Großmachtwettbewerbs“, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper im September, „hat das Verteidigungsministerium China und dann Russland als unsere wichtigsten strategischen Konkurrenten priorisiert.“

Die Bemühungen des Pentagons konzentrierten sich größtenteils auf das Südchinesische Meer, wo China ein Netzwerk kleiner militärischer Anlagen auf künstlichen Inseln eingerichtet hat, die durch Ausbaggern von Sand vom Meeresboden in der Nähe einiger der von ihm behaupteten Riffe und Atolle geschaffen wurden. Amerikanische Führer haben die Legitimität dieses Inselbauprojekts nie akzeptiert und Peking wiederholt aufgefordert, die Stützpunkte abzubauen. Solche Bemühungen sind jedoch größtenteils auf taube Ohren gestoßen, und es ist jetzt offensichtlich, dass das Pentagon militärische Mittel in Betracht zieht, um die Inselbedrohung zu beseitigen.

Seeleute bereiten den Landeplatz der USS Ronald Reagan in der Philippinischen See am 4. September 2020 vor. (US Navy, Erica Bechard)

Anfang Juli führte die US-Marine in diesen Gewässern ihre bislang aufwändigsten Manöver durch und setzte dort zwei Flugzeugträger ein – die USS Nimitz und die USS Ronald Reagan – sowie eine Eskortenflotte aus Kreuzern, Zerstörern und U-Booten. Dort starteten die beiden Träger Hunderte von Kampfflugzeugen bei simulierten Angriffen auf Militärstützpunkte auf den Inseln, die die Chinesen im Wesentlichen gebaut hatten.

Zur gleichen Zeit wurden Fallschirmjäger der 25. Infanteriedivision der Armee von ihrer Heimatbasis in Alaska auf die pazifische Insel Guam geflogen, was eindeutig als simulierter Luftangriff auf eine (vermutlich chinesische) Militäreinrichtung gemeint war. Und nur um sicherzustellen, dass die Führung in Peking verstand, dass bei jeder tatsächlichen Begegnung mit US-Streitkräften dem chinesischen Widerstand das als notwendig erachtete Höchstmaß an Gewalt entgegengewirkt würde, flog das Pentagon auch einen B-52-Bomber über diese Träger, während sie sich engagierten ihre provokativen Manöver.

Und das war kaum der erste Besuch eines Atombombers im Südchinesischen Meer. Tatsächlich setzt das Pentagon seit Anfang 2020 regelmäßig solche Flugzeuge dort ein. Im April schickte die Luftwaffe beispielsweise zwei B-1B Lancers auf eine 32-stündige Hin- und Rückreise von ihrem Haus in Ellsworth Die Air Force Base in North Dakota zu diesem Meer und zurück als Beweis für ihre Fähigkeit, selbst inmitten der Pandemie Macht zu projizieren, nennt Präsident Trump gerne „die chinesische Pest“.

Inzwischen sind die Spannungen über den Status der Insel Taiwan gewachsen, die China als abtrünnigen Teil des Landes betrachtet. Peking hat seine Staats- und Regierungschefs unter Druck gesetzt, jegliche Schritte in Richtung Unabhängigkeit vorwegzunehmen, während die Trump-Regierung stillschweigend eine solche Zukunft befürwortet, indem sie das bisher Unvorstellbare tut – insbesondere indem sie hochrangige Beamte, darunter den Minister für Gesundheit und menschliche Dienste Alex Azar , weiter entsendet Besuche auf der Insel und durch vielversprechende Lieferungen immer ausgefeilterer Waffen.

Inzwischen hat das Pentagon seine militärische Präsenz auch in diesem Teil des Pazifiks verstärkt. Die Marine hat wiederholt mit Raketen bewaffnete Zerstörer auf Missionen zur „Freiheit der Navigation“ durch die Taiwanstraße entsandt , während andere US-Kriegsschiffe in nahe gelegenen Gewässern aufwändige Militärübungen durchgeführt haben.

Unnötig zu sagen, wie provozierenden Schritte alarmiert Beijing, die durch reagiert hat zunehmenden die Einfälle der militärischen Flugzeug in Luftraum beansprucht von Taiwan. Um sicherzustellen, dass Peking die Tiefe der amerikanischen „Entschlossenheit“, sich jedem Versuch zu widersetzen, Taiwan mit Gewalt zu erobern, voll und ganz zu schätzen weiß, hat das Pentagon seine anderen militärischen Bewegungen auf der Insel mit – Sie haben es erraten – Flügen von B-52-Bombern begleitet.

Mit dem Feuer spielen

Und wo wird das alles enden? Da die USA nuklearfähige Bomber auf immer provokanteren Flügen immer näher an russisches und chinesisches Territorium heranschicken, wird die Gefahr eines Unfalls oder eines Unglücks mit Sicherheit zunehmen. Früher oder später wird ein Kampfflugzeug aus einem dieser Länder einem amerikanischen Bomber zu nahe kommen und es wird zu einem tödlichen Zwischenfall kommen. Und was passiert, wenn ein Atombomber, der mit fortschrittlichen Raketen und Elektronik (möglicherweise sogar Atomwaffen) bewaffnet ist, auf irgendeine Weise abgeschossen wird? Verlassen Sie sich auf eines: In Trumps Amerika werden die Forderungen nach verheerenden Vergeltungsmaßnahmen intensiv sein und ein größerer Brand kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Einsatz nuklearfähiger B-52 bei simulierten Bombenangriffen auf chinesische und russische Militäreinrichtungen ist einfach verrückt. Ja, es muss den Bejesus von chinesischen und russischen Beamten abschrecken, aber es wird sie auch dazu veranlassen, künftigen friedlichen Ouvertüren amerikanischer Diplomaten zu misstrauen und gleichzeitig ihre eigene militärische Macht und Verteidigung weiter zu stärken. Schließlich werden wir uns alle in einer immer gefährlicheren und unsichereren Welt befinden, in der das Risiko besteht, dass Armageddon gleich um die Ecke lauert.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related