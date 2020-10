Boliviens Ex-Präsident warnt vor Einmischung der USA in bevorstehende Wahlen (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/bolivias-ex-president-warns-about-us-meddling-in-upcoming-elections/

13. Oktober 2020.- Boliviens ehemaliger Präsident Evo Morales, der im vergangenen Jahr unter dem Druck des Militärs und der von den USA unterstützten Opposition zurückgetreten ist, warnt davor, dass mit Unterstützung Washingtons versucht wird, sich in die bevorstehenden Wahlen der lateinamerikanischen Nation einzumischen.

Das frühere Staatsoberhaupt äußerte sich am Dienstag in einem Exklusivinterview mit dem spanischsprachigen iranischen Fernsehsender Hispan TV.

Morales versuchte, die Gewinnung der Lithiumreserven Boliviens zu verstaatlichen, als er im November letzten Jahres unter dem Druck des Militärs zurücktreten musste und nachdem die Opposition den Sieg angefochten hatte, den er einen Monat zuvor bei den Präsidentschaftswahlen errungen hatte.

Der frühere Präsident, der sowohl sich selbst als auch seine Bewegung für den Sozialismus (MAS) noch immer Einfluss auf die Politik Boliviens ausübt, suchte damals das Exil in Mexiko und lebt derzeit in Argentinien, um die innenpolitischen Entwicklungen genau zu beobachten.

Unter Berufung auf Hinweise auf Amerikas schlechte Absicht gegenüber Boliviens Präsidentschaftswahlen, die für den 18. Oktober geplant sind, sagte er, die Übergangsregierung von Senatorin Jeanine Anez habe im September einen ihrer Minister in die Vereinigten Staaten geschickt, um Waffen zu kaufen, um zum „Aufbau der Demokratie“ beizutragen.

Dann fragte er: „Wie kann man daran denken, Waffen zu beschaffen, wenn sie über eine Demokratie nachdenken?“

Die Ex-Präsidentin zitierte auch Bemerkungen von Anez, wonach sie die Macht an eine „demokratisch gewählte“ Regierung übergeben würde, nicht an Morales ‚MAS.

Morales warnte, dass „dies ein klarer Hinweis darauf ist, dass sie sich darauf vorbereiten, entweder die bevorstehenden Wahlen zu beschädigen oder Wahlbetrug zu verüben“, und erinnerte daran, dass Anez ‚Apparat eine „Übergangs“ -Verwaltung war, keine „Übergangs“ -Verwaltung, um solche Bemerkungen zu machen.

Der ehemalige Staatsmann warnte auch vor verdächtigen Versuchen einiger Generäle des Militärkommandos, die sich gegen MAS aussprachen, sagte jedoch, sie seien „falsch“ in der Annahme, dass sie sich in die Wahlen einmischen könnten.

Die Umfragen sind ein Kampf zwischen dem Erzrivalen Luis Arce von MAS und dem ebenfalls ehemaligen Präsidenten Carlos Mesa. Eine Meinungsumfrage des in Bolivien ansässigen CIESMORI-Forschungsunternehmens ergab, dass das erstere eine Beliebtheitsrate von 30,6 und das letztere lediglich von 7,24 aufweist.

Morales sagte, die Wahlen zeugen auch von einem Wettbewerb zwischen denjenigen, die eine Verstaatlichung der Kohlenwasserstoffressourcen des Landes anstreben, und denen, die eine Privatisierung der Ressourcen befürworten. Die letztere Gruppe, sagte er, bevorzuge ihre eigenen Interessen gegenüber dem Gemeinwohl und verkaufe das Vermögen des Landes an ausländische Unternehmen, insbesondere amerikanische.

Er äußerte jedoch Gewissheit über Arces Wahlsieg und nannte ihn einen vertrauenswürdigen und langfristigen Vertrauten von ihm.

„Derzeit brauchen wir Luis Acre, um die Wirtschaft wiederzubeleben, und wir werden diese Nachfrage realisieren“, bemerkte Morales.

