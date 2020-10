Argentinien lehnt neue Erklärung der Lima-Gruppe ab und bekräftigt die Nichtanerkennung von Guaidó als Präsident Venezuelas (Orinoco Tribune)

Die Casa Rosada lehnt die Idee einer „überregionalen Intervention“ in Venezuela ab, unterstützt den Aufruf zur Wahl und erinnert daran, dass der Oppositionsabgeordnete „nie die wirksame Ausübung der Regierung hatte“.

Das argentinische Außen- und Anbetungsministerium hat die jüngste Erklärung der Lima-Fraktion vom Dienstag, in der 14 Länder ihre „Ablehnung“ der Abhaltung von Parlamentswahlen in Venezuela zum Ausdruck brachten, nicht gebilligt.

In einem Kommunique stellte das Außenministerium klar, dass Casa Rosada die Position des regierungsfeindlichen Konklaves, das der Regierung von Nicolás Maduro feindlich gegenübersteht, nicht teilt, und bekräftigte, dass der Oppositionsabgeordnete Juan Guaidó nicht als höchste Autorität des südamerikanischen Landes anerkannt wird , da „er nie die effektive Ausübung der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela hatte“, heißt es in dem Kommunique.

Das von Minister Felipe Solá geleitete Portfolio äußerte sich ebenfalls besorgt über die „Forderung nach überregionaler Intervention“, da „es nicht der Schwere der Probleme oder der Art der Herausforderungen entspricht, denen sich Venezuela gegenübersieht“. In diesem Sinne weist Argentinien darauf hin, dass diese Vorgehensweise „einen Präzedenzfall mit unvorhersehbaren Folgen für Lateinamerika und die Karibik“ schaffen könnte.

In Bezug auf die Parlamentswahlen sprach sich die Regierung von Alberto Fernández dafür aus und behauptete, sie vertraue „der großen demokratischen Berufung des venezolanischen Volkes“. „Wir glauben, dass nur über Wahlkanäle ein einvernehmlicher und integrativer Weg auf friedliche und rationale Weise gefunden werden kann, um politische Differenzen in Venezuela unter Einhaltung seiner Verfassung zu lösen“, heißt es in der Erklärung.

Auf der anderen Seite erklärte die Casa Rosada, sie teile mit der internationalen Gemeinschaft die „tiefe Besorgnis über die Situation von Menschenrechtsverletzungen und fordere die venezolanische Regierung auf, die Verantwortlichen zu untersuchen, zu verfolgen und zu bestrafen“. Gleichzeitig brachte sie ihre Unterstützung für die Arbeit der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zum Ausdruck, die seit 2019 eine Reihe von Beschwerden analysiert und seit dreizehn Monaten mit der venezolanischen Regierung auf die Eröffnung hin arbeitet eines ständigen Büros in Caracas.

Laut der von der Lima-Fraktion unterzeichneten Erklärung haben die für den 6. Dezember geplanten Wahlen keine „demokratischen Garantien“. Sie geben jedoch nicht an, was diese Garantien bedeuten, da die Regierung von Maduro in den letzten Monaten in Verhandlungen mit Oppositionsführern in Venezuela mehrere wichtige politische Gesten gemacht hat.

In diesem Dokument „erneuert“ die Gruppe außerdem ihre Unterstützung für Guaidó als „Interimspräsident“ Venezuelas, obwohl der Politiker nach den vom Venezolaner festgelegten Parlamentswahlen für den 6. Dezember die Investitur des Gesetzgebers verlieren wird Verfassung.

Spannungen in Buenos Aires wegen Außenpolitik



Letzte Woche hat Argentinien im UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) gegen Venezuela gestimmt, eine Entscheidung, die sowohl außerhalb als auch innerhalb des Landes politische Auswirkungen hatte.

Im Ausland bedauerte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza, dass sich die peronistische Regierung „von den interventionistischen und feindlichen Ansprüchen der Lima-Gruppe mitreißen ließ“.

In dem von Argentinien unterstützten Vorschlag wurde die Verlängerung einer unabhängigen UN-Ermittlungsmission in Venezuela um zwei Jahre vorgeschlagen, die bereits von Caracas in Frage gestellt wurde, um die Frage der Menschenrechte zu überwachen.

Buenos Aires unterstützte jedoch nicht die andere Resolution des Iran, Syriens, der Türkei und Venezuelas, mit der die Zusammenarbeit zwischen dem Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte und Caracas gestärkt werden sollte. Widersprüchlich wurden beide Vorschläge vom UNHRC gebilligt.

Intern führte diese Abstimmung zu einem Konflikt in der argentinischen Regierung, da der härteste Flügel des Kirchnerismus der Abstimmung nicht zustimmte. So sehr, dass die argentinische Botschafterin in Russland, Alicia Castro, aufgrund ihrer Uneinigkeit mit der „Außenpolitik“ von Buenos Aires beschloss, ihren Posten niederzulegen.

