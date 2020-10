Aktionen der Vereinigten Front für Lateinamerika, Frente Unido América Latina am 17. und 18. Oktober in Berlin

Amigas y amigos:

Este sábado 17 de octubre 2020 estarará el Frente Unido América Latina en la Puerta de Brandenburgo de las 14 a las 17 horas con sus alocusiones y música.

El domingo 18 de octubre 2020 se cumple un año del inicio del estallido social en Chile y el 25 de octubre tendrá lugar el plebicito por una Nueva Constitución, por tal motivo los grupos chilenos de Berlin han organizado para este próximo domingo lo siguiente:

– el Colectivo Acciones Berlin ha programado una protesta a las 13 horas que se inicia en la embajada de Chile en Mohrenstraße/ Charlottenstraße y termina en la Puerta de Brandenburgo

– el grupo Cabildo Berlin estará a partir de las 14 hasta las 20 horas en la Puerta de Brandenburgo

con alocusiones y música.

El Frente Unido América Latina estará apoyando solidariamente estos dos eventos.

An diesem Samstag, dem 17. Oktober 2020, steht die Vereinigte Front für Lateinamerika, Frente Unido América Latina mit Musik und Reden von 14 bis 17 Uhr am Brandenburger Tor.

Am Sonntag, den 18. Oktober 2020 wird ein Jahr nach Beginn der sozialen Revolte in Chile und am 25. Oktober das Plebiszit für eine neue Verfassung stattfinden wird. Aus diesem Grund haben die chilenischen Gruppen in Berlin für den kommenden Sonntag Folgendes organisiert:

– die Kollektive Aktion Berlin hat für 13.00 Uhr einen Protest angesetzt, der an der chilenischen Botschaft in der Mohrenstraße/Charlottenstraße beginnt und am Brandenburger Tor endet

– die Gruppe des Cabildo Berlin wird von 14.00 bis 20.00 Uhr am Brandenburger Tor sein mit viel Rede und Musik.

Die Vereinigte Lateinamerikanische Front , Frente Unido América Latina wird diese beiden Veranstaltungen aus Solidarität unterstützen.

