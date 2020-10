Dosis des chinesischen Impfstoffs gegen COVID-19 soll in Indonesien 13 US-Dollar kosten. Ende des Jahres erhältlich

Eine Dosis des Impfstoffs des chinesischen Pharmagiganten Sinovac gegen das Coronavirus soll ca 200.000 indonesische Rupiah (13,60 US-Dollar) kosten, wenn er in Indonesien erhältlich ist, berichtete die Zeitung Jakarta Post am Mittwoch unter Berufung auf das staatliche Pharmaunternehmen Bio Farma.

Sinovac, das weltweit erste Unternehmen, das den H1N1-Impfstoff auf den Markt bringt, hat Ende Januar die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs mit dem Namen CoronaVac eingeleitet. Die Phasen 1 und 2 der Versuche mit Freiwilligen im Alter von 18 bis 59 Jahren begannen bereits im April in der chinesischen Provinz Jiangsu. Der Impfstoff befindet sich derzeit in klinischen Phase-3-Studien.

Das in Peking ansässige Unternehmen erwartet, dass der Impfstoff bis Ende des Jahres auf den Markt kommt.

