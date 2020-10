Corona-Massnahmen sollten jetzt korrigiert werden – Ja zu Masken. Nein zu weiteren Lockdowns und unnötigen Repressionen

Die Coronamaßnahmen in China, Russland, Kuba und anderen fortschrittlichen Ländern waren richtig und jetzt werden sie beispielsweise in China zügig zurückgenommen, das Leben kommt wieder in Gang. Ein russischer Impfstoff scheint einsatzbereit zu sein. Bessere Therapie der Viruserkrankung ist jetzt möglich.

Aber hier wird immer mehr und stärker Druck erzeugt, zum Teil dazu mit falsch präsentierten Fakten. Dies wird im zweiten Teil des Beitrags aufgezeigt.

https://www1.wdr.de/daserste/av/ard-sondersendung/video-ard-extra-die-corona-lage-208.html

Soziale und wirtschaftliche Konsequenzen der Lockdowns sind extrem und selbst die WHO argumentiert, man solle die Strategie jetzt korrigieren, auch um weiter zunehmende Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Verarmung zu verhindern.

Dass es zu einem massiven Abbau von Grund- und Freiheitsrechten kommen ist auch absehbar. Masken ja, aber nein zu noch mehr Lockdowns und massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens.

Aber auch aussenpolitisch müssen die Sanktionen gegen eine Reihe von Ländern unverzüglich eingestellt werden. So wie die Sanktionen gegen den Iran.

Einem Land, wie dem Iran, wo zur Zeit tatsächlich eine immense Zuspitzung der Corona-Krise stattfindet, mit fast 300 Toten pro Tag muss Hilfe geleistet werden.

