Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen generelle Lockdowns in der COVID-19 Krise ausgesprochen, und Staats- und Regierungschefs aufgefordert, diese Massnahmen wenn möglich nicht weiter anzuwenden

Dr. David Nabarro von der WHO hat sich gegen die Verwendung von Lockdowns als primäre Kontrollmethode für das Coronavirus gewendet.

Gleichzeitig sprach er sich gegen die Strategie aus, die in der zuletzt veröffentlichten Great Barrington Declaration empfohlen werden.

Er argumentierte, dass insbesondere eine Zunahme von Armut zu verzeichnen sei.

„Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Sperrungen als primäres Mittel zur Bekämpfung dieses Virus“, sagte Dr. Nabarro.

„Der einzige Fall, in dem wir glauben, dass eine Sperrung gerechtfertigt ist, ist es, um sich Zeit zu verschaffen, um Ressourcen neu zu organisieren, um sich neu zu gruppieren, auszugleichen und erschöpftes Gesundheitspersonal zu schützen,. Aber im Großen und Ganzen möchten wir es lieber nicht tun.“

Dr. Nabarros Hauptkritik an generellen Lockdowns betrifft die globalen Auswirkungen, durch welche die ärmeren Volkswirtschaften indirekt betroffen werden.

„Schauen Sie, was mit Kleinbauern auf der ganzen Welt passiert ist. … Schauen Sie, was die Armut betrifft. Es könnte sein, dass sich die weltweite Armut bis zum nächsten Jahr verdoppeln wird. Möglicherweise verdoppelt sich die Unterernährung von Kindern.“

